مجموعه ورزشی شهید بقایی بهبهان 85 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای ورزش شهرستان بهبهان اظهار داشت: ساخت مجموعه ورزشی شهید بقایی تاکنون با صرف بیش از 20 میلیارد ریال، 85 درصد پیشرفت داشته که امید می رود تا پایان سال جاری با اختصاص دو میلیارد و 800 میلیون ریال دیگر برای ادامه کار به بهره برداری برسد.

وی افزود: در سال گذشته مبلغ 17 میلیارد ریال از اعتبارات تربیت بدنی استان به منظور اجرای 14 پروژه عمرانی در شهرستان بهبهان اختصاص یافت که تاکنون 11 میلیارد ریال آن تامین هزینه شده است و مابقی نیز در حال هزینه شدن است.



گرشاسبی ادامه داد: امسال نیز با توجه به تکمیل و بهره برداری از برخی از این پروژه ها مبلغ پنج میلیارد و 900 میلیون ریال نیز در سال جاری برای تکیمل مابقی پروژه ها اختصاص یافته است.



فرماندار بهبهان نیز در این جلسه ضمن اظهار امیدواری از اینکه حاصل بازدید مدیر کل تربیت بدنی و هیئت همراه از این شهرستان رفع کمبودها، مشکلات و پیشرفت ورزش شهرستان باشد، گفت: در حال حاضر 32 هیئت ورزشی دراین شهرستان مشغول به فعالیت هستند و ورزشکاران شهرستان به ویژه در رشته های هندبال، کشتی نابینایان، رزم آوران، موتور سواران و رزمی در مسابقات کشوری، آسیایی، بین المللی و جهانی توفیقات خوبی داشته اند.



فرهاد باذلی محبوب وضعیت تاسیسات ورزشی شهرستان را در حد متوسط خواند و افزود: عدم حمایت و پشتیبانی مالی از هیئتهای ورزشی، نبود وسایل خنک کننده در سالنهای ورزشی، عدم اختصاص سالن ورزشی به رشته های مدال آور مثل کشتی، هندبال، رزم آوران و رزمی و نداشتن امکانات برای نابینایان ازجمله استخر را از مهمترین مشکلات ورزش شهرستان برشمرد.



وی تسریع در تکمیل مجموعه ورزشی شهید بقایی، رفع کمبودها و نواقص اماکن ورزشی آغاجاری شامل تعویض کف پوش سالن ورزشی، بازسازی و مرمت استخر آغاجاری را بخش دیگری از مطالبات شهرستان معرفی کرد و اظهار داشت: برای مرتفع شدن کمبودهای فضاهای ورزشی به ویژه در بخش آغاجاری به هر میزانی که اداره کل تربیت بدنی اعتبار تخصیص دهد به همان میزان نیز شهرستان کمک خواهد کرد.



باذلی محبوب ادامه داد: از دیگر نیازهای شهرستان می توان به ساخت خانه کشتی، تکمیل سالن ورزشی چند منظوره آقایان، احداث و تجهیز سالن چند منظوره دودانگه، تجهیز و کف پوش سالن ورزشی لنگیرات، ساماندهی زمین فوتبال تشان، ساخت یک استخر رودخانه در کنار رودخانه مارون، تجهیز سالن ورزشی منصوریه و اختصاص و توزیع تجهیزات و لوازم ورزشی بین هیئتهای ورزشی شهرستان اشاره کرد.



فرماندار بهبهان ضمن اشاره به فعالیت چشمگیر هیئت موتور سواری بهبهان، گفت: با توجه علاقه شدید و جذب جوانان به این ورزش، زمینی برای احداث پیست موتور سواری اختصاص یافته و کار واگذاری زمین از سوی اداره منابع طبیعی نیز در دست پیگیری است.