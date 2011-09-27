به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در بازدید از شهر جدید پرند و دیدار با ائمه جمعه استان تهران با اشاره به ساخت پروژه‌های مسکن مهر اظهار داشت: 6 ماه پیش از این در بازدید از این شهر سوله ای در این بخش پرند وجود نداشت اما امروز دیدیم که در مدت کوتاهی ساخت پروژه های مسکن مهر در این بخش هم به اتمام رسید.

وی با بیان اینکه پیش از دولت نهم و دهم ساخت چنین پروژه هایی 15 تا 16 سال به طول می انجامید، افزود: از قرارگاه خاتم‌الاوصیا که در مدت کوتاهی توانست این تعداد از پروژه مسکن مهر را در شهر جدید پرند بسازد، سپاسگزاری می کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی بیان کرد: مقام معظم رهبری بر این امر تاکید دارند که جامعه مسلمان باید در عرصه اقتصادی هم حرفی برای گفتن داشته باشد؛ به همین جهت امسال سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد و ایشان چندین جلسه بین بخش خصوصی و بخش دولتی در ماه مبارک رمضان برگزار کردند.

رئیس جمهور ترکیه به احمدی نژاد چه گفت

نیکزاد افزود: رئیس جمهور ترکیه در بیان بازدید از شهر جدید پرند قصد داشته است به ما اعلام کند که کشور ترکیه 20 هزار واحد مسکن مهر در کشور ایران می سازد اما ما با عبور وی از پروژه های ساخته شده توسط انبوه سازان داخلی، ساختمانهای مسکن مهر را به رئیس جمهور ترکیه نشان دادیم.

وی افزود: رئیس جمهور ترکیه وقتی این تعداد از ساخت و سازهای مسکن مهر را دید به رئیس جمهور کشورمان گفت که شما جنگلی از ساختمان می کارید.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 40 هزار میلیارد تومان در بخش راهسازی پروژه در دست احداث داریم، گفت: ما بیش از اعتبارات دولتی بر روی پولهای در دست مردم حساب کردیم، زیرا 320 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم قرار دارد که می تواند وارد پروژه های راهسازی شود.

نیکزاد با اشاره به اینکه اعتقاد دارم مسکن مهر برکت است، گفت: در حساب 100 بنیاد مسکن امام خمینی (ره) گفتند دولت باید زمین را به رایگان در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد تا مسکن برای محرومین جامعه ساخته شود و الان هم بنیاد شهید و کمیته امداد می تواند زمین هایی که در اختیار دارد را برای طرح مسکن مهر اختصاص دهد.

وی با اعتقاد از اظهارنظر برخی از کارشناسان و رسانه ها درباره اینکه چرا وامهای قرض الحسنه به مسکن مهر اختصاص پیدا کرده است، گفت: همین افراد اعلام می کنند که در سرزمین کفر سود تسهیلات دو تا سه درصد است، پس ما هم می توانیم تسهیلات قرض الحسنه به مردم اختصاص دهیم و این حق مردم است.

نیکزاد با اشاره به ساخت مسکن مهر در کشور اظهار داشت: در کشور از ابتدا تا سال 89، 18 میلیون واحد مسکونی با 19 میلیون و 850 هزار خانوار وجود داشت اما در سال 89 و 90 دو میلیون و 600 هزار مسکن مهر ساخته شده است.

وی افزود: 42 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مسکن مهر اختصاص داده شده است که تاکنون 22 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این دو میلیون و 600 هزار واحد مسکن مهر 260 میلیون متر مکعب زیربنا دارند ، افزود: موتور محرکه اقتصاد در هر کشوری مسکن و راه است.