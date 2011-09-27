آخرین مهلت تکمیل اطلاعات متقاضیان جذب هیئت علمی تا 15 مهر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مردانی گفت: مجموع ظرفیتی که در فراخوان شهریورماه از سوی 230 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دولتی و غیردولتی اعلام شده 16312نفر است که 9700 ظرفیت مربوط به دارندگان مدرک تحصیلی دکتری، 1800ظرفیت مربوط به دارندگان کارشناسی‌ارشد و 4800 ظرفیت مربوط به دانشجویان دوره دکتری است که درخواست اعطای بورس تحصیلی از سوی دانشگاه‌ها را دارند.

وی افزود: در راستای فراهم آوردن فرصت بیشتر برای ثبت‌نام متقاضیان جذب اعضای هیئت علمی، زمان ثبت‌نام فراخوان شهریورماه جذب اعضای هیئت علمی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 7 مهرماه تمدید شد.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم خاطرنشان کرد: متقاضیانی که در سایت مرکز جذب اعضای هیئت علمی ثبت‌نام کرده و به علت تکمیل نبودن مدارک لازم موفق به انتخاب اولویت موردنظر خود از تقاضاهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نشدند تا 15 مهرماه فرصت دارند با تکمیل ثبت‌نام در سایت مرکز جذب، اولویت‌های خود را انتخاب کنند.

وی در تشریح آخرین وضعیت ثبت‌نام متقاضیان فراخوان شهریورماه جذب اعضای هیئت علمی گفت: تاکنون حدود 18هزار نفر ثبت‌نام خود را در سایت مرکز جذب تکمیل کرده‌اند که مدارک این افراد به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که متقاضیان به عنوان اولویت‌های اول تا سوم خود اعلام کرده بودند، ارسال شده است.

مردانی با اعلام اینکه دانشگاه‌ها تا 30مهرماه فرصت دارند نتیجه بررسی‌های اولیه خود را به مرکز جذب اعضای هیئت علمی اعلام کنند، گفت: از میان متقاضیانی که ثبت‌نام آنها تکمیل شده است 4300نفر متقاضی جذب با مدرک دکتری، 5500نفر متقاضی جذب به عنوان دانشجوی بورسیه و حدود 8000 هزار نفر متقاضی جذب با مدرک کارشناسی‌ارشد هستند.

وی ضمن توصیه به متقاضیان برای ثبت‌نام یا تکمیل مدارک خود در فرصت اعلام شده تأکید کرد: متقاضیان با انتخاب دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر پر متقاضی به عنوان اولویت‌های خود احتمال جذب خود را افزایش دهند.