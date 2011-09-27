به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "کلید" نگاهی به زندگی شغلی سیف‌الله از کلیدداران ورزشگاه بزرگ آزادی دارد، "خاطرات یک قاضی" مستند- پرتره‌ای از مسعود مرادی داور بین‌المللی فوتبال ایران است و "کلاه‌ شیشه‌ای" نیز علایق محمدرضا عاشق فوتبال را به تصویر می‌کشد که همیشه به استادیوم می‌رود، ولی در چند قدمی زمین فوتبال نمی‌تواند بازی را تماشا کند.



عموم علاقمندان به منظور تماشای این مستندهای ورزشی می‌توانند طی چهار سئانس بعد از ظهر (13، 15، 17، 19) روزهای چهارشنبه تا جمعه هفته جاری (6 تا 8 مهرماه)، به سالن شماره دو سینما سپیده واقع در خیابان انقلاب، تقاطع وصال‌شیرازی مراجعه کنند.

ضمن اینکه تماشای این آثار برای عموم دانشجویان، خبرنگاران، اعضای صنوف خانه سینما و کانون فیلم سینما حقیقت، با ارائه کارت شناسایی رایگان است.



این سه فیلم مستند ورزشی، پس از اکران عمومی در سینما سپیده، در شبکه نمایش خانگی عرضه خواهد شد.

