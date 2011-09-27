به گزارش خبرگزاری مهر، نهاوندی در این دیدار گفت: یکی از سرمایه‌های بزرگ که در سایه دین شکل می‌گیرد و حوزه تاثیر آن بسیار زیاد است، سرمایه معنویت است. اگر دنیا بر پایه پول و قدرت پایه‌گذاری شده باید بپذیریم سینمای دینی بر پایه معنویت پایه‌گذاری شده و باید در آن بیشتر سرمایه گذاری کنیم.

وی افزود: از جشنواره‌هایی چون رویش باید بیشتر حفاظت کنیم و پشتوانه علمی آن را افزایش دهیم تا هر ساله رویشی جدید اتفاق بیفتد باید هر ساله نظریه‌پردازی‌های بسیاری در این خصوص صورت پذیرد.

مدیر کل صدا وسیمای خراسان رضوی خاطر نشان ساخت: اگر ما نتوانیم هنر را اسلامی کنیم باید هنرمند مسلمان تربیت کنیم. این از دلایلی است که حوزه هنری از ابتدا به سراغ فیلم کوتاه و جوانان رفت تا در این عرصه شاهد رویش‌هایی تازه باشد و جوانان هنرمند و متعهد تربیت کند.

هفتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش 29 مهر تا دوم آبان ماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

