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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

مسابقه نقاشی تهران با عنوان "خانواده شاد، شهر شاد" برگزار می‌شود

مسابقه نقاشی تهران با عنوان "خانواده شاد، شهر شاد" برگزار می‌شود

معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نخستین دوره سراسری مسابقه نقاشی تهران را با عنوان "خانواده شاد‏، شهر شاد" برای کودکان 4 تا 14 سال برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقه که از 16 مهر تا 22 بهمن سال جاری برگزار می‌شود، کودکان سراسر کشور خانواده و شهر شاد خود را به تصویر می‌کشند تا به همه بگویند شادی را چگونه می‌بینند.

کودکان 4 تا 14 سال می توانند فقط با یک نقاشی به صورت گروهی یا انفرادی بر روی کاغذ یا مقوای 40×30 با تکنیک دلخواه بدون قاب‏، چسباندن روی مقوا، تاخوردگی و لوله کردن در این مسابقه شرکت کنند.

مشخصات شرکت کنندگان شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، نام نقاشی و نشانی و تلفن منزل باید پشت نقاشی نوشته شود و همراه با فرم شرکت در مسابقه حداکثر تا 16 دی ماه سال جاری به نشانی تهران  - صندوق پستی 15875-4144 معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ارسال شود.

آثار در 10 گروه سنی 4 تا 14 سال مورد بررسی قرار می گیرد و به برگزیدگان مدال و لوح افتخار اعطا می‌شود. همچنین همه کسانی که در این مسابقه شرکت می‌کنند نیز گواهی شرکت دریافت خواهند کرد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با تلفن 88912578 تماس بگیرند و یا به وب سایت Farhangsara.ir.www   مراجعه کنند.

کد مطلب 1417968

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