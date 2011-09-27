به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقه که از 16 مهر تا 22 بهمن سال جاری برگزار می‌شود، کودکان سراسر کشور خانواده و شهر شاد خود را به تصویر می‌کشند تا به همه بگویند شادی را چگونه می‌بینند.

کودکان 4 تا 14 سال می توانند فقط با یک نقاشی به صورت گروهی یا انفرادی بر روی کاغذ یا مقوای 40×30 با تکنیک دلخواه بدون قاب‏، چسباندن روی مقوا، تاخوردگی و لوله کردن در این مسابقه شرکت کنند.

مشخصات شرکت کنندگان شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، نام نقاشی و نشانی و تلفن منزل باید پشت نقاشی نوشته شود و همراه با فرم شرکت در مسابقه حداکثر تا 16 دی ماه سال جاری به نشانی تهران - صندوق پستی 15875-4144 معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ارسال شود.

آثار در 10 گروه سنی 4 تا 14 سال مورد بررسی قرار می گیرد و به برگزیدگان مدال و لوح افتخار اعطا می‌شود. همچنین همه کسانی که در این مسابقه شرکت می‌کنند نیز گواهی شرکت دریافت خواهند کرد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با تلفن 88912578 تماس بگیرند و یا به وب سایت Farhangsara.ir.www مراجعه کنند.