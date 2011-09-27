مراسم تجلیل از شرکت کنندگان در عملیات کمان 99 برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تجلیل از پیشکسوتان و شرکت کنندگان در عملیات غرور آفرین کمان 99 (40 فروندی) که پیش از ظهر امروز سه شنبه در مرکز آموزش هوایی شهید خضرایی برگزار شد از 60 پیشکسوت نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین 25 خانواده شهدای این عملیات با اهدا بسته فرهنگی تجلیل به عمل آمد.

بنا بر این گزارش عملیات کمان99 اولین عملیات هوایی بود که توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از حمله عراق به ایران انجام گرفت. این عملیات در تاریخ 1 مهر1359 انجام شد. در این عملیات 140 هواپیمای ایرانی شرکت داشتند که خلبانان ایرانی اهداف نظامی ارتش عراق فرودگاه‌ها و آشیانه‌های نظامی ارتش عراق در مناطق کرکوک، موصل، رشید، حبانیه، ناصریه، شعیبیه، کوت و المثنی را مورد هدف قرار دادند. با انجام این عملیات، نیروی هوایی عراق بخش اعظم توان خود را از دست داد .