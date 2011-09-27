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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

ابراهیمی نژاد در گفتگو با مهر:

دانش آموزان دختر مشهدی در نماز جماعت "قنوت یاس" شرکت می کنند

دانش آموزان دختر مشهدی در نماز جماعت "قنوت یاس" شرکت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی خراسان رضوی از برگزاری نماز جماعت 20 هزار نفری دانش آموزان دختر مشهدی با عنوان "قنوت یاس"به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) و روز ملی دختر خبر داد.

محمد ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نماز جماعت همزمان با دهه کرامت در جوار بارگاه منور رضوی در صحن جامع رضوی به امامت حضرت آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد و با حضور مسئولان و معاونت های اداره کل آموزش و پرورش استان و مسئولان کشوری برگزار می شود.

وی افزود: دانش آموزان دختر که در این نماز شرکت می کنند از مقطع راهنمایی و متوسطه هستند و بر پایی این نماز در هفته اول سال تحصیلی جدید انجام می شود.

محمدی گفت: این اقدام به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و نماز و گرامی داشت ایام هفته دفاع مقدس و پاسداشت خانواده شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره  شهیدان است.

وی بیان کرد: نماز جماعت 20 هزار نفری دانش آموزان مشهدی به نمایندگی از دانش آموزان دختر کشور با عنوان "قنوت یاس" با نیت تقرب به ذات اقدس الهی اقامه می شود.

کد مطلب 1417973

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