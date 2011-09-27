دانش آموزان دختر مشهدی در نماز جماعت "قنوت یاس" شرکت می کنند

محمد ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نماز جماعت همزمان با دهه کرامت در جوار بارگاه منور رضوی در صحن جامع رضوی به امامت حضرت آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد و با حضور مسئولان و معاونت های اداره کل آموزش و پرورش استان و مسئولان کشوری برگزار می شود.

وی افزود: دانش آموزان دختر که در این نماز شرکت می کنند از مقطع راهنمایی و متوسطه هستند و بر پایی این نماز در هفته اول سال تحصیلی جدید انجام می شود.

محمدی گفت: این اقدام به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و نماز و گرامی داشت ایام هفته دفاع مقدس و پاسداشت خانواده شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان است.

وی بیان کرد: نماز جماعت 20 هزار نفری دانش آموزان مشهدی به نمایندگی از دانش آموزان دختر کشور با عنوان "قنوت یاس" با نیت تقرب به ذات اقدس الهی اقامه می شود.