به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه بیش از 25 گلیم بافته خاص که از عمر هریک از آنها 90 تا 100 سال می‌گذرد به عنوان یک اثر تجسمی مدرن ارائه می شود.

عنایت‌الله نظری‌نوری نمایشگاه گردان این رویداد است و این مجموعه نفیس را از مجموعه داران خصوصی سراسر ایران گردهم آورده است.

همه این گلیم‌ها با رنگ‌های طبیعی بافته شده‌اند و یادآور هنرمندی زنان عشایری طوایف و اقوام مختلف ایرانی اعم از قشقایی، بختیاری، لر، کرد،‌ ترکمن و... هستند.

"هنربافته‌های گلیم" تا بیستم مهرماه جاری دایر خواهد بود و علاقمندان ‌می‌توانند همه روزه از ساعت چهار تا هشت بعدازظهر از این آثار دیدن کنند.

گالری شکوه در چهارراه فرمانیه، بلوار شهید اندرزگو، خ سلیمی شمالی، کوچه امیرنوری، پلاک 19 واقع است.