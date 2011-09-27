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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

کارت‌پستال‌های تاریخی زنان ایران در عکسخانه شهر

کارت‌پستال‌های تاریخی زنان ایران در عکسخانه شهر

موزه عکسخانه شهر به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و روز ملی دختران یکصد و پنجاه نهمین نمایشگاه خود را با عنوان "زنان ایران به روایت کارت پستال‌های تاریخی" از ششم مهرماه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه شامل 30 قطعه کارت پستال‏ از مجموعه مهرداد اسکویی و کارگروه کارت پستال های تاریخی ایران است که به همت گروهی از محققین به دقت بررسی‏‏‏,‏ شناسایی و خوانش شده است.

زندگی زنان ایرانی و ابعاد گوناگون آن موضوع اصلی این نمایشگاه است که در آثار مهرداد اسکویی و همراهان وی متشکل از مهدخت ابوالفتحی، مهکامه ابوالفتحی، رزیتا انواری، معصومه الماسی ماشک، مژگان الماسیان، زینب علیزاده، ماندانا کریمی، اکرم کریم‌زاده‌اصفهانی، افسانه روشن، لیلا زندی، شهرام امیتیان، بابک روح‌الامینی، محمد غفوری، علی کالیراد، اصغر ایزدی‌جیران، کوروش شبگرد و ویلیام یانگ  به چشم می‌خورد.

علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه از 6 تا 26 مهرماه در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 17 و پنج شنبه ها از ساعت 9 تا 13 به نشانی میدان هفت تیر- خیابان بهار شیراز- بوستان بهارشیراز- موزه عکسخانه شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفکس 88848993 تماس بگیرند.

کد مطلب 1417980

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