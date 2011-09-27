قیمت خرید شیر خام از دامداران بروجردی افزایش یافت

علی ممتحنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق ابلاغیه معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قیمت مصوب خرید شیر از دامداران استان به 4500 ریال افزایش می یابد.

وی یادآور شد: قیمت خرید شیر خام از روستاییان در سال گذشته نیز از 3200 ریال به 3700 ریال افزایش یافته بود که در سال جاری به منظور جلب رضایت دامداران و ایجاد انگیزه در آنها افزایش دوباره قیمت خرید را در دستور کار قرار دادیم.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به کیفیت و مرغوبیت شیر و رعایت مسائل بهداشتی قیمت خرید شیر خام از دامداران 4000 ریال است.

وی با اشاره به افزایش قیمت نهاده های دامی و نبود شرایط شغلی مناسب برای دامداران تصریح کرد: این شرایط نامناسب موجب از بین رفتن انگیزه دامداران برای کار در این زمینه شده است.

ممتحنی نظارت کامل بر قیمت شیر به منظور کنترل قیمت ها و افزایش قیمت شیر خریداری شده از دامداران را ضروری دانست واظهار داشت : باید با تزریق یارانه و پایین آوردن قیمت نهاده ها معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد ادامه داد: ما برای اینکه بتوانیم دامدار را در روستا نگه داریم باید با نظارت کامل و کنترل قیمتها و همچنین افزایش قیمت تولیدات دامی در دامداران ایجاد انگیزه کنیم.

ممتحنی افزود: همچنین در این راستا باید با تزریق یارانه و پایین آوردن قیمت نهاده ها و افزایش قیمت شیر دامداران را برای ماندن در روستا تشویق و از مهاجرت آنها به شهر جلوگیری کرد.

وی در پایان یادآور شد: برای کمک به دامداران در ماههای آینده قیمت شیر خام به 7000 ریال هم خواهد رسید.