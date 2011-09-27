مایه کوبی هاری در خراسان رضوی 45 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اعلمی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به انجام مایه کوبی در آستانه روز جهانی هاری اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 31 هزار قلاده سگ در استان به صورت رایگان واکسینه شده اند که این رقم نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل از رشد 45 درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: هاری یکی از بیماری های بسیار خطرناک و مشترک بین انسان و حیوان است که بسیار کشنده بوده و تمام پستانداران نسبت به بیماری حساس هستند.

وی عمده ترین راه های انتقال بیماری را از طریق گزیده شدن توسط حیوان هار، مصرف بافت های آلوده به ویروس به صورت خام، آلوده شدن زخم های جلدی با ترشحات حاوی ویروس، به خصوص بزاق حیوان هار و پیوند اعضاء آلوده، در پیوند قرنیه دانست.

معاون فنی دامپزشکی استان خراسان رضوی تصریح کرد: واکسیناسیون افراد در معرض خطر، واکسیناسیون سگ های گله و خانگی، معدوم کردن سگ های ولگرد، عدم پانسمان و بخیه زخم ناشی از گزیده شدن توسط حیوان هار، شستشوی چندباره محل گاز گرفتگی و ضد عفونی موضع و مراجعه سریع به مراکز بهداشتی برای تزریق سرم ضد هاری را عمده ترین راه های کنترل و پیشگیری از هاری دانست.

وی یادآور شد: با توجه به آمار حیوان گزیدگی در استان برنامه های مراقبتی این اداره کل در جهت ایمن سازی جمعیت دامی علیه این بیماری مشترک هر ساله با شدت و قدرت بیشتری در حال اجرا است.