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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

هنرمندان جانباز در نگارخانه پردیسان هنرآفرینی می‌کنند

هنرمندان جانباز در نگارخانه پردیسان هنرآفرینی می‌کنند

نگارخانه پردیسان ششم مهر میزبان جمعی از هنرمندان جانباز هشت سال جنگ تحمیلی می‌شود تا یک‌ بار دیگر از دفاع مقدس بر صفحه بوم یادگاری تازه نقش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه "زخم دیروز، یادگار امروز" از برنامه‌های نگارخانه پردیسان در هفته دفاع مقدس است که به خلق نقاشی‌های تازه از هشت سال دفاع مقدس به وسیله هنرمندانی که زخم آن سالها را به همراه دارند اختصاص یافته است.

در این کارگاه جمعی از هنرمندان جانباز با حضور بازدیدکنندگان آثار خود را خلق کرده و خاطرات آن ایام را برای مخاطبان بازگو می‌کنند.

نگارخانه پردیسان ششم مهر ماه، ساعت 15  تا 19 میزبان علاقه مندان به هنرنقاشی است و از عموم مخاطبان دعوت می‌کند با مراجعه به میدان صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات، فرهنگسرای فردوس در پاسداشت این هنرمندان شرکت کنند. شماره تلفن 44000203 آماده پاسخگویی در خصوص این کارگاه است.

کد مطلب 1417988

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