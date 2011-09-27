خاطره وزیر ارشاد از حصر آبادان/ فرمان رهبری فرمان الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس، پیش از ظهر امروز با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن دری معاون فرهنگی، جواد شمقدری معاون سینمایی و اعضای بسیج وزارت ارشاد در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

حسینی در این برنامه که با یک ساعت و نیم تاخیر آغاز شد، گفت: همان‌طور که در دوران دفاع مقدس در حال مبارزه بودیم، امروز هم مشغول مبارزه هستیم و به ویژگی‌های آن روزها نیازمندیم. چه بسا نیاز ما به این ویژگی‌ها بیشتر از گذشته است. در حال حاضر مشغول جهاد اکبر هستیم و در جهاد اکبر باید بیش از جهاد اصغر، به یادآوری گذشته‌ها رو آورد و آنچه را بر این ملت گذشت، نباید فراموش کرد.

وی با طرح این پرسش که چه عملی بالاتر از جهاد در راه خدا وجود دارد، افزود: عذر کسانی که در دوران دفاع مقدس از دور هم دستی بر آتش نداشتند، ولی مشغول به کار دیگری بودند، پذیرفته نیست. امروز عده‌ای مدعی خدمت به دین و خادم حرمین بودن دارند، ولی در بحث جهاد هیچ نقشی ندارند و مانع آن می‌شوند. قرآن در این باره می‌گوید: آیا کسانی که وظیفه آبرسانی به حجاج یا رسیدگی به مسجدالحرام را دارند بهتر هستند یا کسانی که به خدا ایمان دارند و در راه او جهاد می‌کنند؟

حسینی گفت: غالبا لازمه جهاد، هجرت در راه خداست. امام خمینی که فرمان جهاد داد، افرادی از خارج از کشور برای امر جهاد به ایران آمدند و در جبهه‌ها جنگیدند. آیات قرآن به تنهایی برای اجر و پاداش کسانی که کشته یا زخمی و جانباز شدند، کافی است تا آنها احساس پشیمانی نکنند که عده‌ای به زندگی دنیا رسیدند و ما بهره‌ای از آن نبردیم. هفته دفاع مقدس، فرصت خوبی برای یادآوری چنین مسائلی است.

وزیر ارشاد افزود: وقتی فرمان حرکت می‌آید، سبکبال و سنگین‌بال باید حرکت کنند. نباید به دنیا دلبستگی داشته باشیم. وقتی امام خمینی (ره) فرمان شکستن حصر آبادان را داد، ما در یک گردان 450 نفره از کرمان به راه افتادیم. مدت آموزشمان هم یک هفته بود. از هر طیفی هم در این گردان وجود داشت. معلم، کشاورز، کارگر و ... بالاخره زمانی رسید که گفته شد، هر فردی که بخواهد ادامه بدهد باید بداند که ممکن است برگشتی در کارش نباشد. اگر برگشتی هم وجود داشته باشد، معلوم نیست شهادت محسوب شود. این یک آزمون سخت بود. بعضی‌ها گفتند ما به جبهه آمده‌ایم، ولی آمادگی این موضوع را نداریم. تعداد این افراد حدود 50 نفر بود. البته در نهایت از گردان ما 22 نفر به شهادت رسیدند.

عضو شورای فرهنگ عمومی در ادامه گفت: چنین موضوعی درباره فرمان رهبری هم صدق می‌کند و فرمان رهبری فرمان الهی است. امروز کشورهای دیگر مانند بحرین و لیبی خواهان استفاده از تجربیات دوران دفاع مقدس ما هستند. بنابراین نباید در عرصه سینما فقط یک فیلم آن هم درباره جنگ 33 روزه ساخته باشیم. ما چهره‌ها و اسوه‌های زیادی در کشور و جهان اسلام داریم که زندگی‌شان قابلیت جا گرفتن در قاب آثار هنری را دارد. در این زمینه باید فیلمسازانی را تربیت کنیم که با این نوع فکر و اندیشه ارتباط بیشتری داشته باشند. چون کار کسانی که به این موضوعات اعتقادی ندارند و در این عرصه فعالیت می‌کنند، بازیگری است.

حسینی گفت: همان‌طور که در زمان جنگ وظایف تقسیم شده بود و یک نفر تیربارچی بود و نفر دیگر آرپی‌جی زن، امروز هم وظایف تقسیم شده و یک فرد در کار کتاب است و فرد دیگر در عرصه سینما فعالیت می‌کند. امروز در زمینه فعالیت‌های مختلف اهتمام وجود دارد، ولی کافی نیست و هر کسی فرافکنی می‌کند و سعی می‌کند تقصیر را به گردن دیگری بیندازد. باید مانند روزهای جنگ همه در کنار هم کار کنیم و وظایفمان را در قبال گنج جنگ انجام دهیم.

وزیر ارشاد ادامه داد: مثلا در عملیات ثامن‌الائمه که برای شکست حصر آبادان بود، نیروهای ما چند روز بدون خاکریز بودند. اما شکوه و بهانه‌گیری نداشتند. حتی زمانی هم که خاکریز زدیم، خاکریز‌های عراقی بسیار بلندتر از خاکریزهای ما بود و کافی بود سرمان را کمی از خاکریز بالا بیاوریم تا پیشانی‌مان هدف گلوله قرار بگیرد. زمان جنگ هم عده‌ای سنگ‌اندازی می‌کردند. منافقین نمونه‌ این ماجرا هستند که در نهایت هم دستشان را در دست عراقی‌ها گذاشتند.

وی در پایان گفت: نباید ارتباط با دشمن عادی بشود. امروز افرادی با دشمن همکاری می‌کنند در حالی که ماهیت دشمن کاملا روشن است. این دیگر وظیفه ماست که نگذاریم عده‌ای به اسم انتقاد و مسائل این‌چنینی بخواهند همکاری‌شان را با دشمن توجیه کنند.