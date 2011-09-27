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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

محمودی در گفتگو با مهر:

جشنواره رضوی از مهمترین رخدادهای فرهنگی لرستان است

جشنواره رضوی از مهمترین رخدادهای فرهنگی لرستان است

پلدختر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر گفت: جشنواره رضوی یکی از مهمترین رخدادهای فرهنگی وهنری، دینی و معنوی در سطح ملی و بین المللی است.

غلامرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره علاوه بر تجلی فرهنگ ولایت پذیری، اعتقاد راسخ به ائمه اطهار(ع) را می رساند و به کمک آن می توان ائمه را به عنوان شخصیت های اسوه در سطح بین المللی معرفی کرد.

وی گفت: با توجه به فراگیر بودن این جشنواره و گستردگی در همه قالب های فرهنگی و هنری و مخاطب شناسی و همچنین با توجه به نقش تببین سیره عملی ائمه(ع) در زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه برگزاری چنین جشنواه هایی می تواند آثار بسیار مثبتی را در جامعه ایجاد کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر افزود: برگزاری جشنواره رضوی با ایجاد هدف گذاری می تواند در پویایی جامعه موثر باشد و باعث تشویق و ترغیب هنرمندان به ساخت آثار با مضامین دینی و معنوی شود.

کد مطلب 1417990

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