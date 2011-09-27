مردم ایران با پشتیبانی از انقلاب اسلامی الگوی جوامع دیگر شدند

حجت ‏الاسلام حسینعلی علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: بیداری اسلامی در کشورهای منطقه نشانگر این است که نظام جمهوری اسلامی ایران حق است و خون جوانی که در جنگ تحمیلی جان خود را فدا کرده، بی ثمر نمانده است و با فداکاری خود انقلاب اسلامی را دیگر مناطق اشاعه داده است.

وی گفت: آمریکا و رژیم غاصب صهیونیست در تلاش هستند تا مسیر انقلاب این ملتها را تغییر دهند، اما به لطف الهی ملتهای مسلمان عربی هوشیاری خود را حفظ کرده و جلوی مستکبران ایستادگی می کنند.

این مسئول اضافه کرد: ملت مسلمان عرب در خاورمیانه بعد از گذشت 30 سال از عمر پر برکت انقلاب اسلامی ایران به جوش و خروش درآمدند و به دنبال عدالت اجتماعی و حق طلبگی، سبب سقوط حاکمان ظالم و فاسد خود شدند.

وی یادآور شد: کلام زیبای امام خمینی(ره) که "ما انقلابمان را به دنیا صادر می کنیم"، در حال محقق شدن است و دهان یاوه ‏گویانی که چندی پیش حرف از رفتن سخن امام(ره) در موزه‏ها را می ‏زدند، بسته شده است.

حجت الاسلام علی پور افزود: امروزه همه موظفند تا با پاسداری از خون شهدا و حفظ آرمانهای آنان، نفرت خود را همچنان از شیطان بزرگ آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کنند.

وی عنوان کرد: اگر امروز هر مسئولی با جرأت در برابر یاوه گویی های دشمنان خارجی و داخلی می ‏ایستد و هر فردی بدون اینکه اجنبی مزاحم او و خانواده‏اش باشد و در سایه امنیت و اقتدار زندگی روزمره‏اش را می ‏گذراند، مرهون خون شهدای والامقامی است که به فرموده امام خمینی(ره) در راه اعتلای کلمه حق جانفشانی کردند و انقلاب اسلامی را با تمام مزیتها و معنویاتش تقدیم آیندگان کردند.