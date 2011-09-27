مجلس از کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی شاهرخی قبادی در بازدید از اتاق بازرگانی خرم آباد و دیدار با اعضا هیئت رئیسه این اتاق اظهار داشت: خوشبختانه نگاه موجود در مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از سرمایه گذاری مشروع، رفع مشکلات بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار است.

وی تصریح کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز از تدوین و تصویب قوانین حامی کارآفرینی و تسهیل کننده فعالیتهای بخش خصوصی استقبال خواهد کرد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش از فرآیند تدوین و تصویب لایحه 1100 ماده ای قانون تجارت افزود: تصویب نهایی و ابلاغ قانون تجارت نقش مؤثری در اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به طرحهای مهم زیر بنائی در دست احداث در استان لرستان و تأثیر آنها در رونق اقتصادی منطقه گفت: طرحهای عظیم راه آهن لرستان و سد معشوره می تواند بستر مناسبی برای شکوفایی اقتصادی لرستان و جذب سرمایه گذاری و رونق فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و گردشگری استان فراهم کند.

حجت الاسلام شاهرخی قبادی ضمن ابراز خرسندی از نگاه علمی و بنیه کارشناسی موجود در اتاق خرم آباد از هیئت رئیسه این اتاق دعوت کرد تا در جلسات کارشناسی کمیسیون قضایی مجلس به منظور بررسی موضوعات مربوط به حوزه اقتصادی مشارکت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد نیز در این نشست اظهار داشت: گرچه نگاه مثبت مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به امر خصوصی سازی و اجرای اصل 44 باعث دلگرمی فعالان اقتصادی در بخش غیر دولتی شده است اما توسعه اقتصادی در کشور نیازمند تدوین قوانین شفاف در حمایت از کار آفرینان و رفع موانع موجود و ابهامات حاضر در فضای کسب و کار است.

حسین سلاح ورزی ضمن اشاره به مشکلات موجود در اقتصاد استان، رتبه توسعه یافتگی صنعتی لرستان، نرخ بیکاری و کمبود منابع مالی بر ضرورت افزایش پیگیری و رایزنی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در راستای تعریف بسته های حمایتی و تشویقی برای سرمایه گذاران استان تأکید کرد.

وی همچنین خواستار تشکیل کمیته حمایت قضایی از کارآفرینان و سرمایه گذاران استان شد.