سهیل عیاری مربی تیم ملی کارتینگ کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی مسابقات قهرمانی کارتینگ کشور گفت: همزمان با برگزاری نهمین دوره مسابقات قهرمانی کارتینگ کشور و مشخص شدن قهرمانان به منظور حضور شایسته تیم ملی کارتینگ ایران در مسابقات جهانی، سهیل عیاری نیز به عنوان مربی تیم ملی کارتینگ کشور انتخاب شده است.

مهدی نظری با اشاره به اینکه سهیل عیاری سوابقی چون قهرمانی در سری مسابقات Le Man و قهرمانی مسابقات کارتینگ سالهای 1987 تا 92 و قهرمان مسابقات فرمول 3 فرانسه را دارد، به منظور هدایت تیم ملی کارتینگ کشور در مسابقات جهانی به ایران خواهد آمد.

به گفته وی پس از این دوره، مسابقه فینال (دور دهم) برگزار می شود تا قهرمانان کارتینگ کشور مشخص شوند و پس از آن نیز اردوی تیم ملی تحت نظر سهیل عیاری برگزار خواهد شد.

نظری یادآور شد: به منظور گسترش و آموزش جوانان و علاقه مندان به این رشته هر سه شنبه مسابقات آماتور کارتینگ در پیست کارتینگ بین المللی پرند برگزار می شود که خوشبختانه تاکنون استقبال خوبی از آن صورت گرفته است.

وی همچنین اظهار داشت: حضور آقای عیاری در ایران برای ما و علاقه مندان به ورزش کارتینگ یک فرصت است بنابراین در تلاش هستیم که کلاس های مختلفی چه در سطح آماتور و چه در سطح حرفه ای برگزار کنیم تا زمینه یادگیری هر چه بیشتر ورزشکاران از این قهرمان جهان را فراهم آوریم.

نظری همکاری و همراهی شایسته فدراسیون اتومبیلرانی را مثال زدنی دانست و گفت: فدراسیون بیشترین همکاری برای برگزاری این مسابقات و همچنین انتخاب یک مربی شایسته برای تیم ملی کارتینگ کشور را داشته است.