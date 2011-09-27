استقبال از هزار دانشجوی ورودی جدید در دانشگاه ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر 1043 دانشجوی ورودی جدید که از طریق آزمون سراسری در دانشگاه ایلام پذیرفته شده اند، 216 نفر از طریق آزمون، 20 نفر بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد و چهار نفر در مقطع دکترا به دانشجویان این دانشگاه افزوده می شود.

طبق گفته مسئولان امسال تجهیزات و امکانات بهتری در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.