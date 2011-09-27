به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی قبل از ظهر سه شنبه در جمع مدیران استان زنجان افزود: ایران اسلامی پس از آزادی از دست دول استعمارگر، نیاز به آبادانی داشت که این مهم با درایت امام راحل آغاز شد و این روند با تدبیر مقام معظم رهبری ادامه داد.

وی ادامه داد: تعیین سال‌جاری به‌عنوان سال جهاداقتصادی مبین ضرورت توجه به اصل آبادانی کشور است و بدون آبادانی نمی‌توان ادعای آزادی نیز داشت زیرا با توسعه می‌توان بدون وابستگی به غیر، به حیات ادامه داد.

امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه در صورت آبادی کشور، دست دشمن به جایی بند نیست، افزود: مسئولان و مردم باید خود را در آتش تحریم و تهدید حفظ کنند و ایرانی آباد را به آیندگان هدیه دهند.

حجت الاسلام واعظی به مسئولیت سنگین مدیران برای توسعه کشور اشاره کرد و یادآور شد: بخشی از آبادانی کشور به دست تصمیم‌گیرندگان محقق می‌شود، به همین خاطر انتظار داریم آنها با درایت خود، زمینه توسعه هرچه بیشتر را فراهم کنند.