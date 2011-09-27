حضور سپاه تامین امنیت کردستان را تضمین کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسن رجبی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز ولایت و دفاع مقدس و در جریان دیدار فرماندهان سپاه استان با نماینده ولی فقیه افزود: توسعه توانمندی های بسیج با توجه به گستردگی و به روز بودن جنگ روانی دشمن، ارتقای آمادگی های رزمی بر مبنای سناریوی تهدیدات دشمنان نظام و ایجاد توازن در اقدامات توسعه ایی به لحاظ کمیت و کیفیت از جمله فعالیت ها و رویکردهای جدید سپاه در دفاع از مرزهای استان کردستان است.

وی همچنین پیاده سازی تاکتیک های جدید نظامی، توسعه و تعمیق معنویت پاسداران اسلام و ارتقای شایستگی های پاسداری را از دیگر رویکردهای سپاه پاسداران بیت المقدس کردستان دانست و گفت: با توجه به این موارد امروز کردستان در وضعیت امنی به سر می برد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در ادامه به تأمین امنیت منطقه اشاره کرد و اظهارداشت: در راستای تأمین امنیت منطقه سپاه پاسداران امسال در سه محور عمده اقدامات ضربت، اقدامات تحکیم و اقدامات محرومیت زدایی به مقابله با دشمن پرداخت.

سردار رجبی ادامه داد: در طرح اقدامات ضربت که از ابتدای سال جاری آغاز شد رویکرد های عملیاتی با محوریت شناسایی، تعقیب و انهدام گروهک های تروریستی صورت گرفته و با توجه به اشراف اطلاعاتی که نیروهای سپاه بر عوامل ضدانقلاب داشته اند میزان تلفات نسبت به سالیان گذشته بسیار کاهش یافت.

وی با اشاره به دلایل کاهش تلفات جانی نیروهای مسلح در استان کردستان و سایر مناطق غرب کشور نسبت به سال های قبل بیان کرد: استفاده از تجربیات گذشته، آمادگی ذهنی و اطلاع از محلهای استقرار دشمن و هماهنگی و همکاری با نیروهای مرزبانی دلایل عمده کاهش تلفات بوده است.

سردار رجبی در خصوص اقدامات تحکیم نیز گفت: مجموعه نقاط ضعف رده های مختلف سپاه و مرزبانی امسال کاملاً شناسایی شد و با اقدامات پیشگیرانه رفع و بهبود یافت.

نشست فرماندهان نظامی استان کردستان با نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان در روز ولایت و دفاع مقدس در محل دفتر نمایندگی ولی فقیه در سنندج برگزار شد.