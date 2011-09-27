به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده در نشست خبری پیش از دیدار با سوون در دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت : بازی سختی در پیش داریم . چون سوون به دنبال این است که با اختلاف پیروزی را از آن خود کند و به دور بعد صعود کند ما هم به فکر مساوی نیستیم . تساوی بازی قبل را هم فراموش کرده ایم و به تنها چیزی که فکر می کنیم پیروزی است تا با اقتدار به مرحله بعد برسیم .

وی در پاسخ به این سوال که "برنامه ذوب آهن برای مهار تاکتیک سانتر از جناحین سوون چیست"، گفت : در بازی قبل ما به آنها اجازه بازی کردن در عمق را ندادیم بنابراین طبیعی بود که به ارسال از جناجین روی بیاورند . در این موقعیت دو کار ویژه می توانیم انجام بدهیم اول اینکه اجازه ندهیم توپهای هوایی ارسال کنند و دوم خود ما در توپهای بلند و بازی هوایی موفق عمل کنیم .

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: اما با این حال بازیکنان ما در بازی قبل در سرزنی موفق بودند . البته می دانیم که تاکتیک آنها دوباره همین خواهد بود چون در بازی قبلشان با استفاده از همین روش سه گل به ثمر رساندند اما وظیفه ما این است که از اشتباهات حریف استفاده کنیم و تنها اشتباه ما در آن دیدار هم همین بود که یک بازیکن را در هنگام دریافت گل در اختیار نداشتیم .

ابراهیم زاده با بیان اینکه نمی توان گفت کدام خط تیم فوتبال سوون خطرناک تر از سایر خطوط است، تصریح کرد : سوون مجموعا تیم خوب و هماهنگی است و نمی توانم بگویم کدام خط بهتر کار می کند ضمن اینکه این تیم خوب دفاع می کند و در وقت حمله هم خوب حمله می کند .

وی در ارتباط با اظهار نظر سرمربی سوون در خصوص پیروزی قطعی تیمش، گفت : هیچ مربی در جهان نیست که نگوید ما می بریم . همه از برد صحبت می کنند اما ما وقتی می توانیم به هدف خود برسیم که جدا از تکنیک، تاکتیکهای مورد نظر خود را هم پیاده کنیم تا جلوی موفقیت آنها را بگیریم .

ابراهیم زاده ادامه داد : تکنیک را در شرایطی می توان به خوبی اجرا کرد که مزاحمی نباشد . باید مهارت خود را بالا ببریم تا در شرایط سخت تکنیک صحیح ارائه بدهیم .

وی گفت : ذوب آهن منطقی بازی می کند نه احساسی و این هم از برگهای برنده ماست .