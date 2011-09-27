۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

به مناسبت پنجم مهر/

توزیع 20 هزار لوح فشرده مقاومت در خوزستان آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از توزیع 20 هزار حلقه لوح فشرده موسیقی مقاومت به مناسبت پنجم مهر ماه و گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.

ناصر چنانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از صبح امروز سه شنبه با حضور نماینده مرکز موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 20 هزار حلقه لوح فشرده موسیقی مقاومت شامل آهنگهای دفاع مقدس که توسط هنرمندان شاخص بین المللی کشور تولید شده، در میان شهرستانهای مختلف استان ازجمله دزفول، اندیمشک، شوش، آبادان، خرمشهر، اهواز، دشت آزادگان، هویزه و ایذه توزیع شد.

وی افزود: قرار است این لوح های در مبادی ورودی و خروجی استان به ویژه پاسگاه های بین راهی از امروز به مدت چهار روز در اختیار مردم و مسافرین قرار گیرد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان هدف از اجرای این برنامه را گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یادآوری خاطرات مردم و ارائه آثار تولید شده توسط هنرمندان شاخص کشور به مردم عنوان کرد.
