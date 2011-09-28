ستاره شناسان ساعت دقیق تولد فرانکن اشتاین را تعیین کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که "مری شلی" برای اولین بار به نوشتن کتاب معروف "دکتر فرانکن اشتاین" فکر کرد نور ماه لحظه ای درخشان را به این نویسنده قرن نوزدهمی ارائه کرد.

دانشمندان دانشگاه ایالتی تکزاس به سرپرستی دونالد اولسون کشف کردند که این کتاب طی یک رویابینی با چشمهای باز به این نویسنده زمانی که هنوز نوجوان بود الهام شده است.

این رویابینی با چشمهای باز در صبح 16 ژوئن 1816 در طول یک توفان تابستانی بر روی دریاچه ژنو اتفاق افتاد.

این دانشمندان برای محاسبه این زمان، شدت نور ماه را برپایه اظهارات خود نویسنده که در مقدمه کتابش نوشته است محاسبه کردند.

وی در مقدمه این کتاب نوشته است: "در طول یک شب بیخوابی در اتاق تاریکم زمانی که نور ماه از پنجره به داخل می تابید فرانکن اشتاین به من الهام شد. شعور ذهنی ام کاملاً آگاه بود و من اندیشمندی رنگ پریده را می دیدم که در کنار چیزی که درکنار هم می گذاشت زانو زده بود. شمایل هولناک مردی را می دیدم که دراز کشیده بود و بعد با ورود چند دستگاه پرقدرت، نشانه هایی از حیات را در او دیدم و دیدم که حرکت می کرد گویی که زنده باشد. چیز ترسناکی بود. ترسناک، چون ثمره یک نوع تلاش انسان برای تقلید از مکانیزم شگفت انگیز خالق جهان بود."

در 20 آگوست 2010، پروفسور دونالد اولسون که از میزهای ستاره شناسی و نقاط شرح جغرافیایی برای تعیین تاریخ، ساعت و مکان بعضی از نقاشیهای "ادوارد مانش" و "ونسان ون گوگ" استفاده کرده بود همراه با دو همکار و دو دانشجوی خود به دریاچه ژنو رفت تا کشف کند در چه ساعتی ماه از پنجره های اتاق خواب مری شلی به درون تابیده است.

براساس گزارش گاردین، وی از ویلای محل سکونت این نویسنده که هنوز یک ملک خصوصی است دیدن کرد و زمین منطقه و شرایط جوی را مورد بررسی قرار داد.

سپس بر روی ماه از زوال تا اوج مطالعه کرد و کشف کرد که ماه کمی قبل از ساعت 2:00 بامداد 16 ژوئن 1816 از پنجره اتاق "مری شلی" به درون تابیده است.