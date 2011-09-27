مصوبه مجلس برای افزایش درآمد پرسنل کادر بهداشت و درمان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی دو فوریت طرح برقراری فوق العاده جذب کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی و حوزه ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای وابسته را در دستور کار داشتند.

دو فوریت این طرح که با 23 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است با 133 رای موافق، 8 رای مخالف و 23 رای ممتنع به رای مجلس نرسید.

نمایندگان مجلس پس یک فوریت این طرح رای گیری کردند و نمایندگان با 148 رای موافق، 2 رای مخالف و 16 رای ممتنع با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

به گزارش مهر، در صورت تصویب نهایی این طرح به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، حوزه ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای وابسته اجازه داده می شود برای کارکنان غیر هیئت علمی خود (رسمی، پیمانی، قراردادی کار مشخص و معین) فوق العاده جذب به میزان 35 درصد حقوق و مزایای مستمر برقرار و ماهانه پرداخت کند.

اعتبار مورد نیاز در سال جاری از محل درآمد اختصاصی تامین و برای سالهای بعد دولت مکلف می شود اعتبار لازم از بودجه عمومی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند.