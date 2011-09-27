به گزارش خبرنگار مهر، یو سانگ هیو پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری پیش از بازی با ذوب آهن در دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت : برابر ذوب آهن بازی سختی داریم اما بازیکنان ما توانایی ارائه بازی خوب برابر این تیم را دارند . این دومین باری است که برابر ذوب آهن قرار می گیریم اما هدفمان در این دیدار این است که با پیروزی به دور صعود کنیم .

وی ادامه داد : نه بازیکنان و نه کادر فنی تیم ما هیچ ترسی از ذوب آهن ندارند . تمام تلاش ما صعود است که مطمئنم با پیروزی به این هدف می رسیم .

سرمربی تیم فوتبال سوون با اشاره به اینکه در بازی رفت برابر ذوب آهن بدشانس بودیم گفت : در بازی گذشته عملکرد خوبی داشتیم فقط کمی بدشانس بودیم اما با وجودی که در خانه ذوب آهن هستیم می دانم می توانیم این تیم را شکست دهیم .

وی در ادامه به عملکرد تاثیر گذار هوگو ماچادو در ترکیب ذوب آهن اشاره کرد و افزود : ماچادو بازیکنی تاثیر گذار با قدرت انجام کارهای خارق العاده است اما بازیکنان ما می دانند چگونه این بازیکن را مهار کنند تا برای ما مشکل ساز نشود .

سانگ هیو در پاسخ به این سوال که " چرا در بازی رفت فقط تاکتیک سانتر از جناحین را در دستور کار قرار دادند"، تصریح کرد : ذوب آهن در بازی قبل دفاعی بازی می کرد و به همین دلیل ما هم چاره ای جز به کار بردن این تاکتیک نداشتیم . مجبور بودیم از تک مهاجم به گل برسیم . در نهایت هم با همین روش موفق به گلزنی شدیم .

وی در پاسخ به این سوال که " کدام بازیکن ذوب آهن را ستاره می بینید"، گفت : به نظر من هیچیک از بازیکنان ذوب آهن شاخص نیستند و ما بیشتر از بازیکنان تیم مقابل بر بازیکنان خود تاکید داریم .