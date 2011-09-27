لزوم آمادگی مقابله با جنگ جدید دشمن/ ویژگیهای دفاع مقدس بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی صبح سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز ولایت و دفاع مقدس و در جریان دیدار با جمعی از فرماندهان سپاه بیت المقدس کردستان افزود: جنگ بین حق و باطل همواره در تاریخ تکرار شده و تاز مانی که ظلم و ستمی در جهان باشد پایان نمی پذیرد و امروز نیز دشمن از جنگ نظامی دست برداشته و با استفاده از شیوه های نوین و با جنگ نرم با کشور ما مقابله می کند.

وی اظهارداشت: خداوند متعال انسان را آزاد خلق کرد تا بتوانند با شناخت راه حق بر راه باطل مسیر زندگی خود را پیدا کرده و در راه خداوند با دشمنان بجنگد و در ترویج و توسعه راه های رسیدن به معنویت نقش داشته باشد و امروز نیز این راه همچنان ادامه دارد و ما مسلمانان برای نهادینه کردن این مسیر باید همواره در صحنه حاضر بوده و با ظلم و ستم مقابله کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: انسانی که همواره در راه خدا بجنگد با تکیه بر قدرت ایمان و اخلاص خود همیشه پیروز میدان بوده و هیچگاه راه حق را گم نمی کند و این مهم را به عینه در جریان هشت سال دفاع مقدس مشاهده کردیم و نیروهای مسلح کشورمان با سلاح ایمان در مقابل ارتش تا دندان مسلح صدام حسین ایستادگی کردند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در ادامه به جنگ با دشمن اشاره کرد و یادآور شد: جنگ همیشه جنگ نظامی نیست، بلکه جنگ های خطرناک از جنگ نظامی وجود دارد که می توان سخت ترین آن را جنگ با نفس دانست.

وی بیان کرد: جنگ انسان با وسوسه های شیطانی درون خود بسیار سخت تر و دشوارتر از جنگی است که دشمن رو در رو در میدان نبرد ایستاده چرا که تشخیص شیطان که با ظاهری آراسته با دوستی نزدیک می شود بسیار کار دشواری است و از این رو انسان باید با قدرت ایمان و تقوای خود راه نفوذ شیطان را به قلب خود ببندد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: یکی از رسالت های اصلی ما در عصر حاضر بیان رشادت ها و جانفشانی های رزمندگان اسلام برای نسل جوان است که در این راستا باید از شیوه های ارتباطی در عرص حاضر به نحو مناسب و شایسته ای بهره برداری شود.

نشست فرماندهان نظامی استان کردستان با نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان در روز ولایت و دفاع مقدس در محل دفتر نمایندگی ولی فقیه در سنندج برگزار شد.