به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از این کتاب فردا چهارشنبه 6 مهرماه ساعت 18:30 با حضور ابولفضل درخشنده، نویسنده کتاب، جمعی ازمقامات لشکری ازجمله سردارعلی اکبرمصداقی و سردار سیدمحسن خوشدل، فرمانده و جانشین واحد ضد زره لشکر27 رسول الله (ص)، سردار رضا نامی، فرمانده تیپ ذوالفقار لشکر27حضرت رسول (ص)، سعید عاکف، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس و نویسنده کتاب خاک‌های نرم کوشک، جمعی از رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس و مدیران فرهنگی هنری منطقه6 در سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای سرو برگزار می‌شود.

تخریبچی، دوران کتابی است در ژانرامنیتی دفاع مقدس که خاطرات مستند دفاع مقدس را با تخیلی داستانی به صورت یک مجموعه به صورتی که با تداعی معانی از فضای تخیلی داستان به فضای مستند واقعی جبهه و جنگ برسیم، روایت می‌کند.

این کتاب در 320 صفحه و تیراژ 3000 نسخه توسط انتشارات ملک اعظم چاپ و پس از رونمایی در بازار کتاب کشور توزیع خواهد شد.

ابوالفضل درخشنده، جانباز شیمیایی جبهه‌های غرب، متولد 1348 در تهران است. او بعد از جنگ به فعالیت فرهنگی و نویسندگی پرداخت. اشک نسل سوم، غربت، قرارمون ساعت عشق، قصة بی انتها، گمشده، دوره سه جلدی داستان‌نویسی پیشرفته عنوان برخی از آثار اوست.

مجموعه داستان‌های «کوتاه ملاقات با عاشقان آسمانی» و «آیات آسمانی» نیز از جمله کتاب‌های هستند که با نظارت درخشنده توسط هنرجویان داستان‌نویسی وی نگاشته و به همت فرهنگ سرای شفق چاپ و توزیع شده است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست می‌توانند در تاریخ یاد شده به فرهنگ‌سرای سرو واقع در خیابان ولی عصر (عج)، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی یک، سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای شفق مراجعه کنند.