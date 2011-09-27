طرح تامین بار مالی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت فوریتی نشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی یک فوریت طرح الحاق یک بند به قانون بودجه سال 1390 کل کشور را در دستور کار داشتند.

فوریت این طرح که با 64 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود با 91 رای موافق، 16 رای مخالف و 33 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر به تصویب مجلس نرسید.

طراحان این طرح در مقدمه توجیهی برای ارائه آن با قید یک فوریت آورده اند مجلس شورای اسلامی تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را به میزان 5 سال مصوب کرده است و هم اکنون قانون مذکور برای اجرا به دولت ابلاغ شده، متاسفانه عدم توجه به منابع مالی مورد نیاز و عدم پیش بینی اعتبار آن موجب اجرا نشدن این قانون شده است. بنابراین طراحان با این توجیه خواستار تامین بار مالی ناشی از اجرای این قانون شده اند.

پس از رای منفی نمایندگان مجلس به فوریت طرح مذکور به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد.

در صورت تصویب نهایی این طرح دولت مکلف می شود به منظور تامین بار مالی ناشی از اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مبلغ 19 هزار و 500 میلیارد ریال از سهام قابل فروش شرکت ها و موسسات دولتی قابل عرضه در بازار بورس را به این منظور اختصاص دهد.