فرهنگ بیمه در کشور ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفرپور پیش از ظهر سه شنبه در ستاد بیمه کشاورزی خراسان جنوبی در بیرجند، با اشاره به اینکه دانش و فرهنگ بیمه کشاورزی از ضعف بالایی برخوردار است، اظهار داشت: ارتقا دانش و فرهنگ بیمه کشاورزی از اهداف کلان بیمه کشاورزی است.

وی نقش بیمه را ارتقاء مدیریت تولید و کمک به روند افزایش کمی و کیفی محصول عنوان کرد و بیان داشت: توسعه کمی و کیفی بیمه کشاورزی کمک به تحقق اهداف بخش کشاورزی و ارتقا دانش و فرهنگ بیمه کشاورزی است.

صفرپور با اشاره به اینکه اصول فنی در افزایش تولید نقش اساسی دارد، افزود: مدیران بخش کشاورزی به گونه ای برنامه ریزی کنند که تاخیر در زمان کاشت محصول منجر به افت تولید نشود.

وی با بیان اینکه امسال این مجموعه برای سال زراعی 91-90 به میزان مورد نیاز سطوح بیمه ای کشاورزان آمادگی دارد، افزود: بر خلاف برنامه سطوح بیمه ای به هر میزانی که کشاورزان توان دارند صندوق بیمه کشاورزی نیز برای پوشش بیمه ای آمادگی دارد.

صفرپور ادامه داد: این امر به بدین معنا است که هرچه بیمه توسعه یابد سهم حق بیمه ای که دولت کمک می کند به استان تخصیص می یابد و میزان خسارات وارده نیز پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی کشور در پایان از طراحی سامانه ای در راستای اجرای سیاست های کلی این مجموعه خبر داد و گفت: در این سامانه خسارات به صورت متمرکز پرداخت شده و به حساب کشاورزان واریز می شود.