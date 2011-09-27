به گزارش خبرنگار مهر، علی عزتی ظهر سه شنبه در دهلران اظهار داشت: امسال 300 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای توسعه طرح پهای کشاورزی در حوزه آب و خاک شهرستان دهلران اختصاص یافته است.

وی مهمترین این طرح پها را ایستگاه پمپاژ برتش ، تجهیز و نوسازی اراضی دشت عباس پ، شبکه آبیاری دشت عباس و برقی کردن چاههای کشاورزی عنوان کرد.

عزتی ادامه داد: ایستگاه پمپاژ برتش با 90 درصد پیشرفت فیزیکی زمینه آبیاری دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایثارگران را فراهم می کند.

وی به تجهیز و نوسازی سه هزار و 500 هکتار از 20 هزار هکتار اراضی دشت عباس اشاره کرد و گفت: شبکه آبیاری فرعی دشت عباس با 30 درصد پیشرفت فیزیکی برای اراضی منطقه در حال اجراست.

نماینده دهلران با اشاره به ضرورت آبگیری سد دویرج به منظور توسعه بخش کشاورزی به برقی کردن چاه های کشاورزی پرداخت و گفت: از ۲۵۰ حلقه چاه کشاورزی در دهلران ۴۵ حلقه چاه برقی شده اند.

عضو کمیسیون کشاورزی افزود: امسال همچنین 120 میلیارد ریال برای آبیاری تحت فشار در دهلران هزینه می شود.