محقق البرزی جهادگر نمونه اقتصادی شد/ 350 میلیون دلار صرفه جویی ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هاله حامدی فر مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن در استان البرز در همایش نوآوری و عدالت اقتصادی بر اساس بررسی های به عمل آمده توسط هیئت علمی و با توجه به خدمات و تلاشهای ارزشمند و سازنده در جهت توسعه و اعتلای کشور، در زمره برگزیدگان و جهادگران نمونه اقتصادی کشور در عرصه تولید، صنعت و بازرگانی معرفی شد.

وزیر دادگستری سید مرتضی بخیتاری در متن لوح تقدیر و انتخاب این محقق و کارآفرین البرزی کسب این موفقیت را در سال جهاد اقتصادی موجب شادمانی و افتخار خوانده است.

این مدیر جوان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج علت کسب این موفقیت را تلاش مجموعه محققان سیناژن برشمرد و ادامه داد: این مجموعه خصوصی و دانش بنیان با تولید محصولات هایتک به خلق ثروت از دانش پرداخته است.

حامدی فر ادامه داد: این مجموعه در حال حاضر تولید داروهای ام اس، سرطان، نارسایی کلیوی، ناباروری و پوکی استخوان را بر عهده دارد و به مدت پنج سال است که توانسته حضور موفقی در بازار دارویی کشور داشته باشد.

صادرات محصولات سیناژن به چهار کشور

وی همچنین از صادرات محصولات این شرکت به چهار کشور در حال حاضر و به حدود 20 کشور جهان در آینده ای نزدیک خبر داد.

مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن گفت: این شرکت توانسته در طی پنج سال 350 میلیون دلار برای کشور صرفه جویی ارزی داشته باشد و در همین مدت نیز 220 میلیارد تومان صرفه جویی یارانه ای برای کشور داشته است.

وی همچنین از اشتغالزایی برای 300 نفر جوان متخصص با متوسط تحصیلات کارشناسی ارشد در این مجموعه خبر داد.