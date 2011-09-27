به گزارش خبرنگار مهر،‌ باشگاه فولاد مبارکه سپاهان برای پوشش خبری دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و السد قطر کاروان 15 نفره خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ایرانی را راهی قطر کرده است.

تیم فوتبال این باشگاه به عنوان نماینده اصفهان و ایران در شرایطی راهی قطر شد که در لیست اعزامی خبرنگاران تنها نام دو نفراز نمایندگان رسانه های استان اصفهان به چشم می خورد.

در لیست خبرنگاران دعوت شده از سوی سپاهانیها بازهم الطاف باشگاه سپاهان همچون گذشته بر روی رسانه های پایتخت سایه گسترانیده و تنها دو عکاس اصفهانی با کاروان رسانه ای مذکور همراه شده اند.

اصفهان با برخورداری از پنج روزنامه محلی و سرپرستی خبرگزاریهای کشوری همواره به عنوان یار دوازدهم همراه و حامی دو تیم سپاهان و ذوب آهن بوده اند و از مسئولان مربوطه انتظار می رفت با تأمل و تعمق بیشتری نسبت به انتخاب اعضای لیست مذکور اقدام کنند.

باشگاه سپاهان علاوه بر حمایت رسانه های استانی به حمایت رسانه های سراسری هم نیاز دارد و در این باره هیچ بحثی وجود ندارد اما نباید این موضوع باعث کمرنگ کردن و کم کم نادیده گرفته شدن رسانه های محلی شود. رسانه هایی که در بیشتر شرایط و روزهای حساس دست از حمایت همه جانبه از باشگاه و تیمهای مختلف آنها برنداشته اند.