میراث خواران جنگ گوی سبقت را از میراث داران ربوده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف شب گذشته با حضور در مسجد امام علی النقی (ع) اسلامشهر و در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس و سال روز شکست حصر آبادان با بیان این مطلب اظهار کرد: یکی از مظلومیت های دفاع مقدس این است که برخی افراد راجع به آن حتی در رسانه های جمعی سخن می گویند، اما ما که در زمان جنگ بوده ایم ، نمی فهمیم چه می گویند.

شهردار تهران با تاکید بر این که آن هایی که امروز از جنگ حرف می زنند دو گروه اند، یکی میراث داران جنگ و دیگری میراث خواران گفت: میراث خواران دفاع مقدس نباید از آن دوران سخن بگویند و خیلی از کسانی که در این زمینه حرف می زنند باید در پیشگاه خداوند توبه کنند.

قالیباف با تاکید براینکه همه مسلمین مدیون امام خمینی (ره) هستند چرا که او به ما عزت داد ، احیا بخش اسلام بود و ما را از ظلمات به سمت نور هدایت کرد گفت : روزی که امام(ره) گفتند رفتن به جبهه واجب کفایی است باز خیلی از این میراث خواران توجهی به این موضوع نکردند و مشخص است از 36 میلیون جمعیت چه قدر به جبهه ها رفتند .

وی افزود: آن زمان ما دفتر آمار رزمندگان را داشتیم و از سال 62 و 63 وقتی بچه ها به جبهه می آمدند می دیدم 80 تا 85 درصد همان هایی اند که قبلا هم در جبهه بودند و مدتی مرخصی رفته اند تا به کسب و کار و وضعیت خانوادگی خود برسند و دوباره بازگردند . این افراد امروز ادعایی هم ندارند ؛ اما کسانی که آن روزها در جنگ حضور نداشتند و جنگ را درک نکردند امروز به عنوان میراث خواران دفاع مقدس می ایستند و سخن می گویند.

شهردار تهران با طرح این پرسش که چرا هفته دفاع مقدس مهم است و آیا به خاطر این که در تقویم نوشته شده من که شهردار هستم باید فقط چند بنر در شهر بزنم و با این کار وظیفه ام را انجام داده ام ؟ گفت: همان طور که می گوییم کسانی که در جبهه نبوده اند حق فروختن تلاش دیگران را ندارند ، باید توجه کرد که بچه هایی که در میدان رزم بوده اند هم حق منت گذاشتن بر دیگران را ندارند. امروز نمی توانیم بگوییم چون جبهه بوده ایم حق خاصی داریم . این با فرهنگ جبهه ، شهادت و دفاع مقدس مغایرت دارد.

وی تاکید کرد: در فرهنگ میراث داران واقعی دفاع مقدس منیت داشتن ، رانت خواستن ، حق قائل بودن و منت گذاشتن وجود ندارد.

قالیباف در ادامه با اشاره به این که ما در انقلاب اسلامی باورها و اندیشه هایی داشتیم و هنر انقلاب این بود که این باورها را از اسلام ناب گرفته، اظهار کرد: همواره می گوییم عدالت و تحقق آن از مهم ترین اندیشه های اسلام است . مردم دوست دارند تعریف و توصیف عدالت را نشنوند ، عینیت عدالت را ببینند و اگر این عدالت را دیدند دیگر لازم نیست که شما تفسیر کنید عدالت چه و چگونه است ، چون مردم با گوشت ، پوست و استخوانشان عدالت را حس می کنند همان طور که ظلم را حس می کنند.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: انقلاب ما ریشه در فرهنگ اسلامی و نهضت امام حسین (ع) دارد و اگر واقعه کربلا رخ نمی داد معلوم نبود امروز از اسلام چیزی باقی مانده باشد و خون سید الشهدا (ع) باعث شد اسلام زنده بماند .

وی گفت: تردید نکنید که هیچ کس نخواهد توانست فرهنگ جهاد، شهادت و دفاع مقدس را به فراموشی بسپارد همانطور که نتوانستند حادثه عاشورا را طی قرن ها به فراموشی بسپارند البته باید توجه داشت همان طور که در عاشورا بدعت گذاری های غلط اتفاق افتاد ممکن است در دفاع مقدس هم بدعت گذاری هایی بشود ، باید حواسمان باشد که امروز یکی از خطرات جدی دفاع مقدس این است، این دوران پرشکوه را ابزار اهداف شخصی و منافع خود کنند.