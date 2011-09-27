وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گروه‌های مبارزه با تب برفکی در استان ایلام فعال شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام گفت: 50 گروه بهداشتی برای مقابله با تب برفکی در مناطق مختلف استان ایلام فعالیت دارند .



پیرانی افزود: قرار است 50 هزار رأس دام سنگین در ایلام عیله بیماری تب برفکی مایه‌کوبی شوند .



وی با اشاره به این‌که کارشناسان دامپزشکی در حال مهار این بیماری در ایلام هستند، گفت: ورود دام غیرمجاز، معدوم‌نکردن دام‌هایی که به علت تب برفکی تلف شده‌اند، بی‌توجهی به مسائل بهداشتی و قرنطینه‌ای و ورود دام از منشأ نامشخص از راه‌های شیوع بیماری تب برفکی است که باید دامداران به این مسائل توجه کنند.