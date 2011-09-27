وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گروههای مبارزه با تب برفکی در استان ایلام فعال شدند.
مدیرکل دامپزشکی استان ایلام گفت: 50 گروه بهداشتی برای مقابله با تب برفکی در مناطق مختلف استان ایلام فعالیت دارند.
پیرانی افزود: قرار است 50 هزار رأس دام سنگین در ایلام عیله بیماری تب برفکی مایهکوبی شوند.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان دامپزشکی در حال مهار این بیماری در ایلام هستند، گفت: ورود دام غیرمجاز، معدومنکردن دامهایی که به علت تب برفکی تلف شدهاند، بیتوجهی به مسائل بهداشتی و قرنطینهای و ورود دام از منشأ نامشخص از راههای شیوع بیماری تب برفکی است که باید دامداران به این مسائل توجه کنند.
این مسئول گفت: کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان ایلام در چند هفته اخیر تشدید عملیات مبارزه با این بیماری را در دستور کار خود قرار دادهاند.
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