۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۲

تمدن:

تملک زمین مسکن مهر طاقت فرساست/ توقف ساخت مسکن شایعه است

تهران - خبرگزاری مهر: استاندار تهران اظهار داشت: تدارک و تملک زمین برای واحدهای مسکونی مهر در استان تهران کاری سخت و طاقت فرساست ولی این استان پیشتاز پروژه های مسکن مهر در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در همایش ائمه جمعه استان تهران که صبح امروز در شهر جدید پرند برگزار شد، افزود: استان تهران با وجود مشکلاتی که در تدارک و تملک زمین مسکن مهر دارد، در اجرای این پروژه عظیم پیشتاز است.

وی گفت: با تمام مشکلات موجود در این استان، به لطف خداوند و یاری تمام مسئولان، 45 هزار واحد مسکن مهر آماده تحویل به متقاضیان است.

رئیس شورای تأمین مسکن استان تهران ادامه داد: طرحهای مسکن مهر بدون هیچگونه کم و کاست و به سرعت در حال انجام است و هیچ یک از آنها متوقف نشده است و هیچ عامل بازدارندگی در اجرای طرح مسکن مهر استان تهران وجود ندارد.

شایعات توقف مسکن مهر در استان تهران صحت ندارد

وی بیان کرد: برخی از شایعات درباره توقف و یا ایجاد اشکال در زیرساختهای مسکن مهر واقعیت ندارد و این امر در حال انجام است.

تمدن با بیان اینکه کارهای مربوط به آب، برق و گاز نیز متناسب با مسکن مهر در حال انجام است، افزود: پروژه های مسکونی مهر متوقف نیستند و به زودی تعدادی کثیری از آنها با حضور مسئولان ارشد کشوری در مناطق مختلف استان به بهره برداری خواهند رسید.

وی یادآور شد: طرح مسکن مهر یک پروژه های جهادی و حرکتی عظیم است و اگر این طرح اجرا نمی شد، وضعیت قیمتهای مسکن و اجاره بها معلوم نبود به کجا خواهد رسید.

پروژه های راهسازی استان تهران به سرعت در حال اجراست

استاندار تهران به اجرای پروژه های راهسازی مهم برون استانی تهران اشاره و اضافه کرد: در حوزه راهسازی نیز چندین راه ارتباطی مهم برون استانی از جمله اتصال بزرگراه پردیس به جاده هراز، احداث بزرگراه تهران شمال، احداث کمربندی کردان به دماوند، اتصال ورامین و جواد آباد به قم و گرمسار، اتصال پردیس به فیروزکوه، اتصال بزرگراه شهید همت به هشتگرد و تعریض اتوبان تهران کرج به سرعت در حال اجراست.

وی اظهار داشت: در بخش اتصال مترو به شهرهای اقماری استان نیز کارهای بزرگی در دستور کار قرار دارد.

