تملک زمین مسکن مهر طاقت فرساست/ توقف ساخت مسکن شایعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در همایش ائمه جمعه استان تهران که صبح امروز در شهر جدید پرند برگزار شد، افزود: استان تهران با وجود مشکلاتی که در تدارک و تملک زمین مسکن مهر دارد، در اجرای این پروژه عظیم پیشتاز است.

وی گفت: با تمام مشکلات موجود در این استان، به لطف خداوند و یاری تمام مسئولان، 45 هزار واحد مسکن مهر آماده تحویل به متقاضیان است.

رئیس شورای تأمین مسکن استان تهران ادامه داد: طرحهای مسکن مهر بدون هیچگونه کم و کاست و به سرعت در حال انجام است و هیچ یک از آنها متوقف نشده است و هیچ عامل بازدارندگی در اجرای طرح مسکن مهر استان تهران وجود ندارد.

شایعات توقف مسکن مهر در استان تهران صحت ندارد

وی بیان کرد: برخی از شایعات درباره توقف و یا ایجاد اشکال در زیرساختهای مسکن مهر واقعیت ندارد و این امر در حال انجام است.

تمدن با بیان اینکه کارهای مربوط به آب، برق و گاز نیز متناسب با مسکن مهر در حال انجام است، افزود: پروژه های مسکونی مهر متوقف نیستند و به زودی تعدادی کثیری از آنها با حضور مسئولان ارشد کشوری در مناطق مختلف استان به بهره برداری خواهند رسید.

وی یادآور شد: طرح مسکن مهر یک پروژه های جهادی و حرکتی عظیم است و اگر این طرح اجرا نمی شد، وضعیت قیمتهای مسکن و اجاره بها معلوم نبود به کجا خواهد رسید.

پروژه های راهسازی استان تهران به سرعت در حال اجراست

استاندار تهران به اجرای پروژه های راهسازی مهم برون استانی تهران اشاره و اضافه کرد: در حوزه راهسازی نیز چندین راه ارتباطی مهم برون استانی از جمله اتصال بزرگراه پردیس به جاده هراز، احداث بزرگراه تهران شمال، احداث کمربندی کردان به دماوند، اتصال ورامین و جواد آباد به قم و گرمسار، اتصال پردیس به فیروزکوه، اتصال بزرگراه شهید همت به هشتگرد و تعریض اتوبان تهران کرج به سرعت در حال اجراست.

وی اظهار داشت: در بخش اتصال مترو به شهرهای اقماری استان نیز کارهای بزرگی در دستور کار قرار دارد.