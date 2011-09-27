جشن موسیقی از بانوان تقدیر می کند

به گزارش خبرنگار مهر،محمد سریر رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی و حمیدرضا نوربخش دبیر دوازدهمین جشن خانه موسیقی در نشست رسانه ای که امروز در محل این نهاد صنفی برگزار شد با اعلام این خبر جزئیات برگزاری جشن موسیقی امسال را تشریح کردند.

در آغازمحمد سریر با اشاره به اهداف برگزاری این جشن گفت : در پس هر رویداد هنری اندیشه و اهداف والایی وجود دارد و جشن خانه موسیقی نیز از آغاز تا کنون براساس اندیشه متعالی و ارتقاء هنر ارزشمند موسیقی ایرانی پایه گذاری شده است.

وی افزود: در حوزه هنر موسیقی در شاخه های مختلف همواره دچار مسائل و مشکلات بی شماری بوده ایم و با توجه به همه محدودیت هایی که در انجام فعالیت های موسیقایی وجود دارد توانسته ایم به فراخور امکانات موجود قدم های مهمی را دراین عرصه برداریم و فکر می کنم داشتن این نگاه در راستای رسیدن به اهداف ارزشمند هنر موسیقی بوده ایم در سالهای گذشته جسن خانه موسیقی تنها به منظور تثبیت این نهاد صنفی برگزار می شد اما از دو سال گذشته تا کنون بحث رقابت و ارائه آلبوم و کتاب های موسیقی موثر در این حوزه را به کرات مطرح کرده ایم و خوشبختانه در جشن دوازدهم هم حدود یکصد عنوان کتاب و بیش از یکصدوبیست آلبوم موسیقی برای بررسی آثاربه دبیرخانه جشن خانه موسیقی ارسال شده است و این پدیده اتفاق نیکویی در عرصه فرهنگ و هنر به خصوص هنر موسیقی است.

رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی در ادامه افزود : بیان ایده های مختلف در این جشن یکی دیگر از اهداف بوده است در همین راستا شبهای برگزاری جشن خانه موسیقی را به نام هریک از اساتید این هنر نامگذاری کرده ایم که هریک از این نام ها مبین اندیشه های خاص در این حوزه است به عنوان مثال شب باغچه بان تنها مختص به این هنرمند نیست بلکه بیان اندیشه نسلی از موسیقی است که ثمین و امثال او در آن رشد کرده اند و به گواه تاریخ گام های بلندی را در این عرصه برداشته اند .

در ادامه این نشست حمیدرضا نوربخش مدیر برگزاری جشن خانه موسیقی به کم و کیف اجرای گروه ها و تقدیر از هنرمندان اشاره کرد و گفت : دوازدهمین جشن خانه موسیقی که به مناسبت سالگرد تاسیس این نهاد صنفی و مدنی برگزار می شود مجموع برنامه های خود را از تاریخ 17 تا 20 مهرماه در تالار وحدت به روی صحنه می برد در این دوره از برگزاری جشن خانه موسیقی هریک از شبها را به یکی از هنرمندان که نقش تاثیرگذاری در عرصه موسیقی داشتند نام گذاری کرده ایم و طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است در شب نخست این اجرا که به نام استاد محمد نوری نام گذاری شده است ارکستر موسیقی کلاسیک به رهبری محمد سریر قطعاتی را که در گذشته توسط این هنرمند اجرا شده است را بار دیگر به روی صحنه ببرد، شب دوم برگزاری این جشن که در تاریخ 18 مهرماه برگزار می شود به نام اولین و ثمین باغچه بان نام گذاری شده است و ارکستر ویولت به رهبری فرزاد نوشاد و آواز مسعود یکتا و همچنین گروه "آرس نوا" به سرپرستی آرمین قیطاسی اجرای برنامه خواهند داشت و در شب پایانی این جشن هم به نام عطا جنگوک از چهره های موسیقی سنتی اختصاص دارد در این برنامه ارکستر آکادمیک تهران به سرپرستی امین سالمی و آواز امیر خزاعی قطعاتی از موسیقی ایرانی را به روی صحنه می برد.

وی در ادامه با اشاره به نحوه شرکت متقاضیان در این کنسرت ها افزود : بلیت مجموع کنسرت های خانه موسیقی بین 10 تا 25 هزارتومان در تالار وحدت قیمت گذاری شده است و دلیل این قیمت گذاری هم این است که خود ما به عنوان متولیان هنر موسیقی همواره نسبت به بالا بودن قیمت بلیت های کنسرت ها معترض بوده ایم بنابراین سعی کردیم قیمت بلیت ها را ارزان تر قیمت گذاری کنیم.

نوربخش در ادامه افزود : یکی از برنامه هایی که در حاشیه برگزاری جشن خانه موسیقی انجام می شود برگزاری نمایشگاه سازها و محصولات موسیقایی است که از تاریخ 15 مهرماه در تالار وحدت برگزار می کنیم؛ در این نمایشگاه همه شرکت های تولید کننده محصولات خود را ارائه می دهند و خانه موسیقی هم فقط غرفه آوای خانه در این نمایشگاه حضور دارد و تمامی سازهای موسیقی را به نمایش می گذارد .

مدیر برگزاری جشن خانه موسیقی در ادامه صحبت های خود به چرایی دعوت از ارکسترهای جوان موسیقی برای اجرا در جشن خانه موسیقی اشاره کرد و گفت : ارکستر موسیقی ملی و ارکستر سمفونیک تهران به عنوان تنها ارکسترهای دولتی هستند که در عرصه موسیقی فعالیت می کند و از امکانات ویژه ای هم برخوردار هستند ؛ اما در کنار این دو ارکستر دولتی ارکسترهای دیگری نیز وجود دارد که عموم نوازنده های این ارکسترها از جوانهای فعال در عرصه موسیقی هستند که با انگیزه های بالا و غیر مادی سالهای سال است که دور هم می نشینند و با پشتکار به فعالیت های خود ادامه می دهند از همین رو وظیفه خانه موسیقی به عنوان تنها نهاد صنفی فعال در این عرصه این است که از این گروه های موسیقی حمایت مادی و معنوی کنند؛ به دلیل همین نگاه حمایت گونه بود که از این گروه ها برای اجرا در جشن خانه موسیقی دعوت شده است.

نوربخش در ادامه به کم و کیف برگزاری مراسم اختتامیه در بیستم مهرماه اشاره کرد و گفت : در این مراسم علاوه بر تقدیرهایی که انجام می شود از میان آلبوم هایی که به دست ما رسیده آلبوم برگزیده را نیز در سه شاخه آهنگسازی ، نوازندگی و خوانندگی معرفی می کنیم و همچنین از بین کتاب هایی که به دست ما رسیده تعدادی از آثار را در حوزه تالیف، ترجمه و پژوهش به عنوان برگزیده معرفی می کنیم؛ مراسم تقدیر از هنرمندان در این دوره از برگزاری جشن خانه موسیقی به پیشکسوتان خانم در هنر موسیقی اختصاص دارد و این انتخاب برای نخستین بار است که اتفاق می افتد.

در ادامه این نشست محمد سریر به اجرای قطعات شب نخست جشن که به آثار محمد نوری اختصاص دارد اشاره کرد و گفت : اجرای آثار نوری در شبی با عنوان این هنرمند نگاه به یک روش است روشی که برای نسل جوان با یک اندیشه تازه با آواز محمد نوری عنوان شد ، صدایی که با چهارچوب های علمی موسیقی قابل ارائه است و خوشبختانه از سالیان دور تا امروز هم مقبول جامعه جوان هم قرار گرفته است .

وی در پایان افزود : در این برنامه از کسانی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از شاگردان استاد نوری بودند دعوت کردیم که اندیشه نوری را با آواز خود ارائه دهند در این راستا ماریو تقدسی ، رشید وطن دوست که 4 دهه در عرصه موسیقی فعالیت مستمر داشته است و هچمنین محمدرضا صادقی که نوع و گونه آوازی خاصی دارد و از شاگردان مستقیم استاد نوری بوده اند دعوت کرده ایم که اجرای برنامه داشته باشند در این کنسرت قطعاتی که در گذشته ساختم و با صدای نوری اجرا شده و خودم احساس خوبی نسبت به آنها دارم به همراه برخی از قطعات مشهور این هنرمند به روی صحنه می رود ؛در پایان این اجرا هم 2 قطعه جدید تقدیم به استاد نوری اجرا می شود قطعه نخست براساس شعری از افشین یداللهی با عنوان "همانگونه که گفته بودی"، و قطعه دوم براساس شعری از حمید مصدق با عنوان "به خاطر پرنده" است که در شب محمد نوری به روی صحنه می رود.