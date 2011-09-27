رقم جدید خربزه پرمحصول در خراسان رضوی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خوشخو ظهر سه شنبه در جمع اعضای اجرایی همایش ملی تولید و فرآوری خربزه در تربت جام اظهار داشت: این رقم توسط شرکت سهامی زراعی نیل آباد تربت جام و مرکز تحقیقات کشاورزی استان درمدت شش سال کار تحقیقاتی به کشاورزان و خربزه کاران معرفی شده است.

وی بیان کرد: رقم جدید خاتونی یک در 10 هکتار از کشتزارهای مرکز تحقیقات شرکت سهامی زراعی نیل آباد تربت جام کشت شده و در هر هکتار 30 تن محصول برداشت شده است.

دبیر نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه کشور ادامه داد: این در حالی است که متوسط برداشت محصول خربزه از کشتزارهای تربت جام 18 تن در هکتار است.

خوشخو افزود: افزایش شمار میوه دهی در بوته، مقاومت بالا، زود رسی، زیبایی رنگ میوه و اندازه یکسان محصول تولیدی از جمله مزایای رقم جدید خاتونی یک است.

وی تصریح کرد: رقم جدید خربزه برای کاشت با شرایط آب و هوایی تربت جام ، تایباد و خواف همخوانی دارد.