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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

رقم جدید خربزه پرمحصول در خراسان رضوی معرفی شد

رقم جدید خربزه پرمحصول در خراسان رضوی معرفی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه کشور گفت: برای نخستین بار در کشور رقم "خاتون یک" به عنوان رقم جدید پر محصول و مقاوم خربزه معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خوشخو ظهر سه شنبه در جمع اعضای اجرایی همایش ملی تولید و فرآوری خربزه در تربت جام اظهار داشت: این رقم توسط شرکت سهامی زراعی نیل آباد تربت جام و مرکز تحقیقات کشاورزی استان درمدت شش سال کار تحقیقاتی به کشاورزان و خربزه کاران معرفی شده است.

وی بیان کرد: رقم جدید خاتونی یک در 10 هکتار از کشتزارهای مرکز تحقیقات شرکت سهامی زراعی نیل آباد تربت جام کشت شده و در هر هکتار 30 تن محصول برداشت شده است.

دبیر نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه کشور ادامه داد: این در حالی است که متوسط برداشت محصول خربزه از کشتزارهای تربت جام 18 تن در هکتار است.

خوشخو افزود: افزایش شمار میوه دهی در بوته، مقاومت بالا، زود رسی، زیبایی رنگ میوه و اندازه یکسان محصول تولیدی از جمله مزایای رقم جدید خاتونی یک است.

وی تصریح کرد: رقم جدید خربزه برای کاشت با شرایط آب و هوایی تربت جام ، تایباد و خواف همخوانی دارد.

کد مطلب 1418058

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