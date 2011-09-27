به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد رضا غلامی در یادواره شهدای پایگاه مقاومت مرکزی شهید مومنی شهرستان پلدختر گفت: رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس برای حفظ ارزش های معنوی در برابر جبهه کفر ایستادند.

وی به نقش شهدای دفاع مقدس در تداوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: پیروزی انقلاب و تثبیت اقتدار نظام مرهون فداکاری شهدا است و شهدا با بصیرت و آگاهی خود و با پیروی از ولایت مسیر ترقی ایران اسلامی را هموار کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر گفت: رزمندگان اسلام در طول دوران دفاع مقدس با سلاح ایمان و تقوا و با خلق حماسه های حسینی توانستند در راه اعتلای ارزش های والای نظام اسلامی و دفاع از کشور قدم بردارند.

حجت الاسلام غلامی افزود: با دقت در وصیت نامه شهدا خواهیم دید که همگی آنان توصیه به حفظ ولایت فقیه کردند و تا زمانی که فرهنگ شهادت در جامعه اسلامی در همه عرصه ها و صحنه های علمی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حاکم است جامعه اسلامی بیمه است.

وی گفت: هفته دفاع مقدس سند اقتدار و شناسنامه کرامت و عزت و افتخار ملت بزرگ ایران اسلامی است و فرصت مناسبی برای بیان حماسه های رزمندگان و ارج نهادن به آرمان های شهدا و ایثارگران در طول دفاع مقدس است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پلدختر نیز در این یادواره گفت: اطاعت و تبعیت از رهبری و وحدت کامل مردم و نیروهای مسلح رمز پیروزی و عزت و سربلندی ملت ایران در دوران دفاع مقدس بود.

سرهنگ تقی محمدی افزود: برای حفظ ولایت فقیه باید گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشیم و جان خود را فدای مکتب اسلام کنیم.

وی گفت: انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا توانست همه تحریم ها و فشارهای نظامی و اقتصادی استکبار جهانی را خنثی کند و در تمام ابعاد الگوی ملت های اسلامی قرار گیرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پلدختر گفت: دوران دفاع مقدس دارای دستاوردهای بسیار ارزشمند و ماندگاری در تاریخ ملت ایران اسلامی است که باید به نحو شایسته ای و به شیوه های نو به نسل های آینده انتقال پیدا کند.