  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

صفرزاده:

بخش خصوصی در صنعت خراسان رضوی 9.7 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از صدور 235 پروانه بهره برداری ‏صنعتی با 9 هزار و 700 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان‏ طی شش ماه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طرحهای فوق ‏شامل صنایع غذایی، شیمیایی، غیرفلزی و فلزی، لاستیک و پلاستیک، ماشین سازی و تجهیزات، نساجی و چرم، ‏خودرو و نیرومحرکه، بسته بندی و سلولزی، برق و الکترونیک و بازیافت است.

وی گفت: این طرح در شهرستانهای مشهد، ‏نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، سبزوار، قوچان، تایباد، کاشمر، گناباد، چناران، بجستان، فریمان، خلیل آباد ، بردسکن، جغتای، سرخس، رشتخوار، مه ولات، خواف، جوین وتحت جلگه به بهره برداری رسیده وزمینه اشتغال ‏را برای پنج هزار و 600 نفر به طور مستقیم فراهم کرده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت استان با اشاره به آمارهای موجود گفت: آمارهای شش ماهه نخست ‏امسال حاکی از افزایش 20 درصدی تعداد پروانه صادره، 96 درصدی در ایجاد اشتغال و نیز رشد چشمگیر301 درصدی ‏در سرمایه گذاری دارد که این امر گویای رویکرد سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در بخش صنعت استان است.‏

کد مطلب 1418062

