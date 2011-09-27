به گزارش خبرنگار مهر، یگانه‌کاری اخیراً از این سمت استعفا کرده و هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، با این استعفا موافقت کرده است.

پس از این تغییر، اعضای هیئت مدیره بر سر جایگزینی «ذبیح‌الله عباسی» در مسئولیت مدیر اجرایی انجمن به توافق رسیدند.

عباسی از مدیران بازنشسته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و در استان‌هایی مانند خراسان رضوی، ایلام، مرکزی و قزوین در سمت‌های مختلف از کارشناس کتاب تا معاون کانون، فعالیت داشته است.

حکم عباسی به امضای علی زارع‌زاده رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان رسیده و قرار است عصر امروز مراسم تودیع و معارفه یگانه‌کاری و عباسی در محل این انجمن برگزار شود.

پیشتر محسن یگانه‌کاری، مدیر مستعفی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان از تغییرات قریب‌الوقوع در فعالیت‌های این انجمن خبر داده بود.

انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان که نهادی غیرانتفاعی و فعال در زمینه نشر کتاب‌های این حوزه است، فعالیت خود را در سال 1369 با 13 عضو آغاز کرد و در حال حاضر حدود 60 عضو دارد. علی زارع‌زاده و مجید مَجری‌سازان طوسی، محسن طائب و محمدرضا توکل صدیقی، اعضای هیئت مدیره این انجمن را تشکیل می‌دهند.

برگزاری جشنواره «کتاب برتر» از جمله فعالیت‌های این انجمن است که چهارمین دوره آن پاییز سال 88 برگزار شد. انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان بهمن ماه 88 و پس از 14 سال دومین نمایشگاه کتاب کودک را در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار کرد.