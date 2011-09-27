هنر ارزش مدار در تقویت هویت دینی و ملی نقش بسزایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسماعیلی در آیین اختتامیه و معرفی نفرات برتر جشنواره رضوی اظهار داشت: ابزار هنر رساترین و بلیغ ترین ابزار برای انتقال پیام ها و ارزشها است.



وی افزود: هنر یکی از اثربخش‌ترین ابزارها برای تبلیغ صحیح در راستای مقابله با افکار و اندیشه های باطل و ایستادگی در برابر تهاجم فرهنگی بیگانگان است.



اسماعیلی تاکید کرد: در عصر حاضر که از آن به عصر انفجار اطلاعات یاد می شود و دانش رگ حیاتی آن محسوب می گردد، هنرمندان می توانند با تاسی از فرهنگ متعالی اسلام و بهره گیری از هنر، آثاری ماندگار در راستای تبیین باورها و اندیشه های دینی و اسلامی خلق کنند.



وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگی هنری رضوی با گستره بین المللی افزود: هنر یعنی خلق زیبایی ها و بیان غیرمستقیم حقایق و برگزاری جشنواره رضوی می تواند فرصت مغتنمی برای بیان ابعاد مختلف فرهنگ رضوی است.



مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به تقارن این برنامه با آیینهای هفته دفاع مقدس، گفت: نیت درست و کار برای خدا موجب نصرت الهی و ماندگاری و تاثیرگذاری کار می شود و رزمندگان درطول هشت سال دفاع مقدس صحنه هایی از ایثار و فداکاری خلق کردند که در حافظه تاریخ ماندگار شده است.



گفتنی است، سومین جشنواره سراسری عکس رضوی با معرفی نفرات برتر در تبریز به کار خود پایان داد.

