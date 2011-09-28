کاروانسرای شاه عباسی میزبان عشایر و اقوام/ میراث فرهنگی در سکوت!

به گزارش خبرنگار مهر، استان البرز با دارا بودن جاذبه های فراوان طبیعی و توریستی و واقع شدن در شاهراه ارتباطی کشور در حالی قابلیت تبدیل به قطب گردشگری کشور را دارد که سالها به دلیل نبود نگاه جامع از یک سو و واقع شدن در سایه پایتخت نتوانست آن گونه که باید در مسیر توسعه گردشگری قدم بردارد.

با استان شدن البرز و شنیدن وعده هایی مبنی بر رونق بیش از پیش این حوزه به مرور گامهای خوبی برای معرفی قابلیتهای گردشگری این استان و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی صورت گرفت.

برگزاری جشنواره موفق باغ لاله ها و حمایت از هنرمندان صنایع دستی در قالب راه اندازی تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی البرز از یک سو، میزبانی نوروزی و تابستانه مسافران این مسیر، شرکت در نمایشگاههای گوناگون ملی و ... از جمله اقدامات خوبی است که در این حوزه صورت گرفت.

اما به نظر میرسد این سازمان نوپا در البرز به دلیل نبود منابع کافی و نیروی متخصص مورد نیاز در اولین جشنواره میراث فرهنگی و صنایع دستی استان که همزمان با هفته میراث فرهنگی کشور در البرز برگزار شد، نتوانست با دست پر و با کیفیت برنامه های قبلی به میدان بیاید.

روز گذشته و بنا بر وعده قبلی و دعوت ناقص میراث فرهنگی از رسانه ها، راهی کاروانسرای شاه عباسی، محل برگزاری این جشنواره شدیم و البته این درحالیست که دعوت میراث فرهنگی به این برنامه حتی با عنوان افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه نبود و این نکته را از نگاههای متعجب اندک خبرنگار حاضر در مراسم می شد فهمید، که اغلب عنوان می کردند برای شرکت در نشستی خبری دعوت شده اند و عکاسان خبری را نیز به همراه نیاورده اند.

به هر روی با تلاشهایی که صورت گرفته بود این جشنواره با سخنرانی مسئولان و هنرنمایی اقوام با افتتاح نمایشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی استان همراه شد و رفته رفته غرفه داران نیز دست جنبانده و برای فردای روز افتتاحیه غرفه های خود را آماده کردند.

شنیده شدن موسیقی محلی و عطر نان تازه چادرهای عشایر ، حضور تعدادی با لباسهای محلی و عرضه محدود صنایع دستی در گوشه ای از کارونسرای تازه بازسازی شده شاه عباسی از یک سو و شمار زیادی از غرفه های آژانسهای گردشگری با بیلبوردهای تبلیغاتی که بخش عظیمی از نمایشگاه را اشغال کرده بودند، در حالی خودنمایی می کرد که بسیاری از غرفه های نمایشگاه هنوز آماده نشده بود و بسیاری در رفت و آمد برای افتتاح این نمایشگاه بودند اما گویا کمی دیر اقدام به این کار کرده بودند.

کادر اجرایی برگزاری نمایشگاه و جشنواره را نمی شد تشخیص داد و کسی کارتی به گردن نداشت.

به هر روی و با همه کاستیها مراسم افتتاحیه این نمایشگاه و جشنواره با تاخیر و حضور نامنظم مسئولان برگزار شد و شاید همه این کاستیها را بتوان به حساب نوپا بودن این سازمان از یک سو و ضعف کادر اجرایی آن در برپایی نمایشگاهی این چنین در تجربه اول گذاشت.

دست آخر نشست خبری مدیرکل میراث نیز به دلیل عدم حضور خبرنگاران و طولانی شدن برنامه به روز دیگری موکول شد.

به هر روی آنچه موجب وارد آمدن این انتقاد به مجموعه میراث فرهنگی البرز با عملکرد قابل قبول در دوران فعالیت کوتاهش است، اطلاع رسانی ضعیف از فعالیتهای هفته میراث فرهنگی در البرز بویژه برگزاری چینین برنامه ای بود که اگر از قبل در خصوص آن اطلاع رسانی جزئی هم صورت می گرفت، رسانه ها خود به مدد میراث فرهنگی آمده و رونق این جشنواره و نمایشگاه را دو چندان می کرد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری البرز در حاشیه برپایی نمایشگاه صنایع دستی و میراث فرهنگی البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور برنامه های میراث فرهنگی البرز نیز از پنجم مهرماه آغاز شد.

امینی ادامه داد: صنایع دستی به عنوان یک رهاورد و سوغات سفر برای هر گردشگر اهمیت دارد که با بازگشت به استان خود آن را به اقوام و دوستان هدیه دهد و از این رو رونق و توجه به این حوزه با برپایی نمایشگاههایی اینچنین ضروری است.

وی تاکید کرد: در این استان نیز برنامه های هفته میراث فرهنگی با جشنواره و نمایشگاه میراث فرهنگی آغاز شده است و در 30 غرفه صنایع دستی هنرمندان این استان به نمایش در آمده اند.

وی این غرفه ها را شامل صنایع نگارگری، سازهای سنتی ، نقاشی و تراش روی شیشه، بافت زیر انداز، معرق، قلمکار، حکاکی، سفال، نقاشی روی چرم و ... برشمرد.

امینی گفت: هنرمندان کرج ، طالقان، نظرآباد، ساوجبلاغ و .. در این نمایشگاه حضور دارند و به صورت زنده بسیاری از این هنرها را برای آموزش به نمایش در می آورند.

وی همچنین برپایی چادرهای عشایری و طبخ نان و غذای محلی را از دیگر بخشهای این جشنواره و نمایشگاه برشمرد.

امینی همچنین به سکونت قومیتهای مختلف در شهرستان کرج و نام گرفتن این شهر به ایران کوچک اشاره کرد و عشایر طالقان را از جمله صاحبان چادرهای عشایری این نمایشگاه خواند.

وی این برنامه را اولین حرکت فرهنگی خواند که در آینده استمرار خواهد داشت.

این مسئول همچنین گفت: در این جشنواره و نمایشگاه تورهای مسافرتی گردشگری استان معرفی می شوند و امیدواریم در نمایشگاههای بعدی با دست پرتر شرکت کنند.

امینی همچنین بر تناسب فضای داخلی کاروانسرای شاه عباسی برای برپایی این نمایشگاه تاکی کرد و گفت: در استان البرز این نمایشگاه اگر چه تنها در طول یک هفته برپاست اما جاذبه خود را همیشه دارد .

وی کاروانسرای شاه عباسی را مربوط به دوره صفویه معرفی کرده که تنها کاروانسرای قدیمی هست که در مرکز شهر قرار گرفته است که با معرفی تورهای گردشگری و عرضه صنایع دستی در این محل امید می رود، استقبال خوب مردمی نیز صورت گیرد.

وی گفت: در این برنامه از هنرمندان شاخص در رشته های مختلف دعوت شده است و اقوام مختلف در این استان گردهم آمده اند.

جشنواره و نمایشگاه صنایع دستی البرز به مدت یک هفته در محل کاروانسرای شاه عباسی میزبان علاقمندان به اقوام و هنر و صنایع دستی است.