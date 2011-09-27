سعید افشار نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه ستاد کنگره سرداران و شهدای شهرستان فیروزکوه که با حضور امام جمعه و مسئولان شهرستان فیروزکوه برگزار شد، مقرر شد تا کنگره عظیم سرداران و شهدای فیروزکوه پنجم آبانماه سال جاری در این شهرستان برگزار شود.

وی افزود: قرار است این کنگره در سالهای آینده نیز به پاسداشت 486 شهید دفاع مقدس در یکی از روزهای هفته دفاع مقدس برگزار شود.

تمام توفیقات ایران اسلامی به واسطه روحیه شهادت طلبی است

مدیر عالی اجرایی شهرستان فیروزکوه بیان کرد: تمام پیروزی ها و توفیقات ایران اسلامی در همه عرصه ها، به واسطه روحیه شهادت طلبی و اهمیت این موضوع نزد مردم کشور است.

وی اضافه کرد: اصل شهادت طلبی و پیروی از ولایت فقیه از رموز پیروزی و موفقیت در جنگ نابرابر هشت ساله بر علیه رژیم بعث عراق و استکبار جهانی بود.

افشار نادری با تأکید بر اینکه توجه به شهادت و ایثارگری باید به نسل جوان نیز انتقال داده شود یادآور شد: شهرستان فیروزکوه همگام با دیگر مناطق کشور، به دنبال ترویج فرهنگ شهادت در بین نسل جوان است و در این عرصه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.

وی با اشاره به کنگره سرداران شهید شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: زمانی که یادواره های شهدا شکل شهرستانی یا استانی به خود می گیرد، بازتاب و نمود بهتری پیدا می کند.

فرماندار فیروزکوه افزود: همه مسئولان شهرستان فیروزکوه باید توجه و اهتمام ویژه نسبت به برگزاری هر چه مطلوبتر این کنگره عظیم داشته باشند و با قبول مسئولیت، به صورت عملیاتی وارد میدان شوند.