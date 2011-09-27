خشکسالی به 60 درصد پسته زرند خسارت زد

سید علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 30 تا 60 درصد پسته زرند به دلیل خشکسالی دچار خسارت شده است.

امیری میزان این خسارت را 480 میلیارد ریال عنوان کرد و ابراز داشت: در حال حاضر 45 هزار هکتار از باغهای زرند تحت عملیات برداشت پسته قرار گرفته اند.

وی گفت: ارقام برداشتی از نوع احمد آقایی، فندقی، بادامی، ممتاز و کله‌قوچی هستند.

این مسئول بیان داشت: با بررسی های صورت گرفته پیش بینی می شود 29 هزار و 400 تن پسته از باغات زرند برداشت خواهد شد.

این مسئول بیان داشت: یکی از مهمترین مشکلات کشاورزی استان کرمان کاهش بارندگی در سالهای اخیر و برداشت منفی از منابع آبی بوده که تاثیر منفی بر عملکرد باغها داشته است.

امیری همچنین در خصوص کنترل آفلاتوکسین گفت: برداشت به موقع محصول و رعایت مسائل بهداشتی موجب جلوگیری از آلودگی پسته به آفلاتوکسین می‌شود.

