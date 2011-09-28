کارخانه تولید کنسانتره جلبک بومی خالص شده در گیلان احداث می شود

محمدحسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات اجرایی احداث این کارخانه با برآورد میزان سرمایه گذاری حدود 20 میلیارد ریال و اشتغالزایی 50 نفر در شهرک صنعتی سفیدرود رشت آغاز خواهد شد.

وی اظهارداشت: این کارخانه می تواند سالانه بیش از 80 تن از این نوع محصول را تولید کند.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: کنسانتره جلبک های بومی خالص شده نوعی محصول است که در فاز نخست برای تغذیه ماهیان و در مراحل بعدی جهت مصارف دامی و حتی انسانی کاربرد دارد.

وی افزود: این محصول توسط یکی از مخترعان کشور و تحت نظارت پژوهشکده آبزی پروری ایران (آبهای داخلی) ثبت اختراع شده است.

اصغریان ادامه داد: استفاده این محصول برای جلوگیری از ورود جلبکهای غیربومی و مضر، کاهش مرگ و میر ماهیان و افزایش وزن ماهیان از جمله مزایای این محصول است.

وی اظهار داشت: این محصول با داشتن مواد آنتی اکسیدان و امگا 3 موجب ایجاد خاصیت ضد سرطانی در ماهیان می شود.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان یادآور شد: با توجه به بازار گسترده مصرف این نوع محصول، صادرات آن پس از تأمین نیاز داخل کشور از اهداف بعدی تولید محصول کنسانتره جلبک های بومی خالص شده است.