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۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۰۹

برای نخستین بار در کشور/

کارخانه تولید کنسانتره جلبک بومی خالص شده در گیلان احداث می شود

کارخانه تولید کنسانتره جلبک بومی خالص شده در گیلان احداث می شود

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: نخستین کارخانه تولید کنسانتره جلبک های بومی خالص شده در استان احداث می شود.

محمدحسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات اجرایی احداث این کارخانه با برآورد میزان سرمایه گذاری حدود 20 میلیارد ریال و اشتغالزایی 50 نفر در شهرک صنعتی سفیدرود رشت آغاز خواهد شد.
 
وی اظهارداشت: این کارخانه می تواند سالانه بیش از 80 تن از این نوع محصول را تولید کند.
 
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: کنسانتره جلبک های بومی خالص شده نوعی محصول است که در فاز نخست برای تغذیه ماهیان و در مراحل بعدی جهت مصارف دامی و حتی انسانی کاربرد دارد.
 
وی افزود: این محصول توسط یکی از مخترعان کشور و تحت نظارت پژوهشکده آبزی پروری ایران (آبهای داخلی) ثبت اختراع شده است.
 
اصغریان ادامه داد: استفاده این محصول برای جلوگیری از ورود جلبکهای غیربومی و مضر، کاهش مرگ و میر ماهیان و افزایش وزن ماهیان از جمله مزایای این محصول است.
 
وی اظهار داشت: این محصول با داشتن مواد آنتی اکسیدان و امگا 3 موجب ایجاد خاصیت ضد سرطانی در ماهیان می شود.
 
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان یادآور شد: با توجه به بازار گسترده مصرف این نوع محصول، صادرات آن پس از تأمین نیاز داخل کشور از اهداف بعدی تولید محصول کنسانتره جلبک های بومی خالص شده است.
کد مطلب 1418083

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