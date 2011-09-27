تقلای بی حاصل آل سعود برای جان دادن به دیکتاتورهای بی رمق

در حالی عربستان سعودی این روزها در تلاش است تا از تکرار انقلابهای مصر و تونس و عواقب بدی که دامنگیر آل سعود شده در کشورهای همسایه اش جلوگیری به عمل آورد بهار عربی همچنان گسترش پیدا کرده و مهار آن از دید بسیاری تحلیلگران غیر ممکن به نظر می رسد.

عربستان در حالی این روزها دست خود را در دستان دیکتاتورهای یمن و بحرین قرار داده و در کشتار ملتهایشان با آنها شریک شده که با این اقدامات و تنفری که از طرف ملتهای منطقه برای خود ایجاد می کند در اصل سرعت بیشتری به سرایت این انقلابها می دهد.

در حقیقت خیزش های منطقه ای و بیداری اسلامی شوک سنگینی به عربستان که تا چندی قبل بدون هیچ مسئله ای و با تکیه به همپیمانان غربی و منطقه ای خود علایق خود را در جهان عرب دنبال می کرد وارد کرده و قدرت تفکر و منطق را از آل سعود گرفته است.

علی عبدالله صالح دیکتاتور یمن این روزها به زعم خود تلاش می کند خود را از سرنوشت دیکتاتور مصر دور نگه دارد و از محاکمه و تعقیب ملت خود بگریزد، اما در این میان بازیگران دیگری هستند که بیش از خود دیکتاتور اصرار بر بقای وی دارند که در راس آنها عربستان قرار دارد.

عربستان و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس وحشت دارند که پیروزی کامل انقلاب یمن و سرنگونی رژیم دیکتاتوری در این کشور زمینه را برای سقوط دیگر دیکتاتورهای حاکم در جهان عرب از جمله آل سعود هموار ساخته و سد شکننده ای که در برابر سیل انقلابهای مردمی قرار گرفته را به یکباره در هم بریزد.

اما باید گفت که تقلای آل سعود و شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان برای جان دوباره دادن به این دیکتاتور بی رمق سودی ندارد و مردم یمن همچنان خواهان سقوط صالح هستند و شواهد امر نشان می دهد که منطقه به زودی شاهد سرنگونی سومین دیکتاتور در جهان عرب خواهد بود.

از طرف دیگر عربستان در مناسباتی که با آل خلیفه در بحرین دارد همواره سعی می کند تا به آنها در کشتار ملتشان قوت قلب داده و آنها را به ادامه کشتار انقلابیون ترغیب نماید.

به گفته تحلیلگران بسیار بعید است که اینگونه ترفندها و تحرکات خشونت آمیز و جنایتکارانه بتواند تضمینی برای بقای این رژیم های دیکتاتوری ایجاد کند و تردیدی نیست که این موج عظیم عدالت خواهی و استبداد ستیزی کاخ های دیکتاتورهای منطقه را یکی پس از دیگری به ویرانه تبدیل خواهد کرد.

در عین حال در انتخابات فرمایشی که چند روز پیش در بحرین برگزار شده و به دلیل تحریم اقشار مختلف مردم این کشور و گروهها و تشکل های سیاسی معارض، با شرکت بسیار پایین مردمی مواجه شد، ثابت کرد که مردم این کشور عزم خود را برای پیگیری خواسته های بجای خود و سرنگونی رژیم دیکتاتوری در کشورشان جزم کرده اند و تلاش عربستان در حمایت از آل خلیفه نیز تنها دست و پا زدنهایی بی حاصل است.

می توان گفت عربستان که از شروع انقلابهای عربی مامن و پناهگاه دیکتاتورهای فراری جهان عرب بوده و حالا نیز به زعم خود در چند ماه گذشته دیکتاتور یمن را جان تازه ای داده و بار دیگر برای دفاع از قدرت شکننده خود به دامان ملت خشمگین رانده داده و بر این باور است که با این اقدامات می تواند به سلطنت استبدادی و حکومت دیکتاتوری خود ادامه دهد، اما باید گفت که بازگشت صالح به یمن این کشور را در آستانه تحولات تازه ای قرار خواهد داد و مطمئنا روند پر شتاب تری به سقوط این دیکتاتور و نتیجه دادن انقلاب در این کشور خواهد داد.

"علی مایو" عضو شورای ملی یمن در این باره اظهار داشته است که ما جنایات رژیم عبدالله صالح ضد تظاهرات کنندگان را محکوم می کنیم و این جنایات را آخرین میخ بر تابوت رژیم عبدالله صالح می دانیم.

وی افزود: این رژیم نفسهای آخر خود را می کشد و انقلابیون باید روند مسالمت آمیز خود را تشدید کنند تا طومار رژیم را در هم بپیچند.

"جمال البریکی" دبیرکل اتحاد نیروهای انقلابی یمن در استان "لحج" نیز بیان کرد: اقدامات جنایتکارانه رژیم یمن عزم مردم را راسخ تر خواهد کرد تا انقلاب خود را به ثمر بنشانند و مبارزه تا براندازی عبدالله صالح و باند وی و محاکمه عادلانه آنها ادامه پیدا خواهد کرد.

پس می توان گفت که آل سعود که از هیچ اقدامی برای بقاء دیکتاتورهای مستبد در یمن و بحرین دریغ نمی کند و دستش به خون هزاران انقلابی بی گناه در این کشورها آلوده است، بالاخره خود نیز در خون این مردم بی گناه و در دریای خشم ملتهای منطقه غرق خواهد شد و هیچ راه فراری برای وی وجود نخواهد داشت.