214 هزار نفر به جمعیت ساوجبلاغ افزوده می شود

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه 70 درصد پروژههای مسکن مهر استان البرز در شهرستان ساوجبلاغ در حال اجراست، جمعیت این شهرستان به زودی افزایش می یابد.

وی، تصریح کرد: با استقرار خانوارها در این واحدها و برمبنای آمارهای به دست آمده پیش بینی می شود تعداد 214 هزار نفر به جمعیت این شهرستان اضافه شود.

به گفته فرماندار ساوجبلاغ، 55 هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد و 16 هزار واحد نیز در بخش چهارباغ این شهرستان در حال ساخت است.

وی، ادامه داد: طی دو سال آینده خانوارها در این واحدها مستقر می شوند و باید تمهیدات لازم در خصوص ساخت و تامین امکانات مورد نیاز برای این تعداد اندیشیده شود.

افزایش جمعیت ساوجبلاغ در سرشماری نفوس لحاظ می شود

فرماندار ساوجبلاغ، همچنین به نخستین سرشماری نفوس و مسکن استان نوپای البرز اشاره و عنوان کرد: با توجه به اینکه طی ماه آینده اجرای اولین سرشماری نفوس استان البرز را درپیش داریم و این سرشماری اساس برنامه ریزیهای آینده و تخصیص اعتبارات مورد نیاز متناسب با جمعیت هر منطقه است، لازم است که به موضوع افزایش جمعیت این شهرستان توجه شود.