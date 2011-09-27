به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد صفریان گفت: نخوردن صبحانه به عنوان یک عادت نادرست غذایی در میان بسیاری از دانش آموزان رواج دارد و این امر موجب اختلال در روند یادگیری و رشد کودکان می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نقش والدین را در تغذیه مناسب دانش آموزان موثر برشمرد و اظهار داشت: استفاده از مواد غذایی مقوی و مناسب، کاهش مصرف مواد قندی، مصرف مغزها همچون گردو و پسته از مواد مناسب در وعده صبحانه است و والدین می توانند با هوشمندی فرزند خود را به خوردن صبحانه ترغیب کنند.

وی با بیان این که مصرف مواد غذایی و تنقلات بی ارزش موجب کمبود ریز مغذی ها و همچنین اضافه وزن در کودکان می شود، اظهار داشت: والدین باید از در دسترس قرار دادن تنقلات در پیشگیری از مشکلات بعدی تلاش کنند .

عضو مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: همراه کردن نوعی غذا و یا لقمه همچون نان و پنیر و گردو، کره و پنیر ، میوه و مغز بهترین میان وعده در زمان حضور دانش آموزان در مدارس به شمار می رود. دکتر محمد صفریان همچنین با اشاره به شیوع اضافه وزن و چاقی در میان کودکان اظهار داشت: والدین باید از روش ها و رژیم های خودسرانه برای کاهش وزن کودک خود خودداری و برای مشورت به پزشکان متخصص مراجعه کنند.

