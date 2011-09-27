قدم اول چین برای ساخت ایستگاه فضایی/ پرتاب اتاقک آزمایشی تا 3 روز دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که برنامه فضایی آمریکا در حال متحول شدن است، چین با پرتاب اتاقک فضایی طی هفته جاری که زیربنای ایستگاه فضایی این کشور به شمار خواهد رفت، قدم بسیار بزرگی را در راستای دست یافتن به موقعیتی مستقل در مدار زمین بر می دارد.

به گفته مقامات چینی، قرار است اتاقک "تاینگونگ-1" (به معنی "کاخ بهشتی") در تاریخ 29 یا 30 سپتامبر 2011 با کمک راکت Long March 2F از پایگاه فضایی در صحرای "گوبی" به فضا پرتاب شود.

این اتاقک هشت تنی به عنوان پایگاهی آزمایشگاهی در تمرینهای مانورهای فضایی و آزمایش تکنیکهای اتصال به ایستگاه مورد استفاده فضانوردان چینی قرار خواهد گرفت، مهارتهایی که برای سر هم بندی و فعال سازی ایستگاهی فضایی توسط چین در سال 2020 حیاتی به شمار می رود.

قدم جدید چین در زمینه فعالیتهای فضایی همزمان با تحولاتی شده است که ناسا در برنامه فضایی انسانی خود ایجاد کرده است که اولین بخش آن بازنشسته شدن شاتلهای این سازمان بود. ناسا اکنون سه طرح برای پروازهای فضایی در پیش رو دارد، تامین نیروی انسانی ایستگاه فضایی بین المللی، پشتیبانی از توسعه بخش خصوصی در زمینه تاکسی های فضایی و طراحی یک پرتابگر سنگین و کپسول فضایی برای سفرهای فضایی فراتر از مدار 362 کیلومتر.

چین برای مشارکت در برنامه های فضایی ناسا تلاش فراوانی کرد اما همواره از مشارکت در این برنامه ها منع شد تا در نهایت تصمیم گرفت با ساخت ایستگاه فضایی مختص خود مسیرش را به صورت مستقل در فضا بیابد و در پی آن طرح سفر به ماه را به واقعیت تبدیل کند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، ایستگاه فضایی چینی ها کوچکتر از ایستگاه فضایی بین الملی و وزن آن نیز کمتر از 100 تن خواهد بود. بر اساس طرحها این ایستگاه یک اتاقک مرکزی و دو اتاقک آزمایشگاهی خواهد داشت که اتاقک مرکزی محل سکونت سرنشینان ایستگاه نیز به شمار می رود.